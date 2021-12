Depois do atacante do Bahia Hernane dançar a música do "Paredão Metralhadora", foi a vez da equipe rubro-negra de Futebol Americano também entrar no ritmo da banda Vingadora. Eles estão divulgando um vídeo com os atletas fazendo a coreografia desta canção.

Na gravação, um dos jogadores assume o violino (no caso, uma bola de futebol americano) e os seus colegas fazem o "trá, trá, trá...". A brincadeira, que está repercutindo nas redes sociais, é para chamar atenção para a seletiva do grupo.

Paula Pitta Vitória entra no ritmo da "Metralhadora" e convoca atletas

O time está convocando novos atletas. Interessados devem se inscrever pela internet e comparecer para o teste no dia 21 de fevereiro, às 14 horas, no Imbuí. É preciso também pagar uma taxa de R$ 15. Cerca de 100 pessoas já se cadastraram e o time deve selecionar por volta de 30 atletas.

Para participar, basta ter mais de 16 anos. Não há idade máxima, mas o diretor do Vitória F.A., Jeffrey Lasogga, disse que é interessante que o candidato já tenha condicionamento físico.

"O ponto principal é a avaliação física, porque a parte técnica a gente prepara. O esporte é de contato físico, então é necessário ter perfil de atleta, mesmo que (ainda) não seja", explica Jeffrey.

Portanto, quem se interessou deve ir para seletiva preparado para suar a camisa, já que terá que realizar diversos exercícios, como agachamento, flexão e corrida.

Outra característica cobrada é a disciplina, já que o atleta terá que se dedicar ao time, que treina duas vezes na semana (geralmente, às quartas e aos domingos). Além disso, os aprovados precisam frequentar academia para ajudar no condicionamento físico.

Tudo isso é para não fazer feio na Super Liga Nordeste. Entre junho e novembro, cada time participa de sete jogos (quatro em casa e três fora). O vencedor é classificado para a final contra a liga Centro-Sul, que vale como o Brasileirão.

