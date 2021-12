Vitória entra atrasado em campo devido ao engarrafamento

Não teve hino nacional, tampouco minuto de silêncio - homenagem póstuma tradicional no futebol brasileiro. O Vitória até poderia culpar o trânsito de Salvador, mas o clube foi imprudente ao sair do Barradão às 19 horas para a Fonte Nova. A delegação só chegou na praça esportiva às 20h30, meia hora antes de começar o clássico.

O atraso na saída foi uma 'bola de neve'. A demora do time para se vestir, aquecer e entrar em campo mudou o roteiro do Ba-Vi. O Bahia, que entrou no horário previsto, até enfileirou-se para o hino nacional, mas o capitão Lomba reclamou para o árbitro que o time estava esfriando e solicitou a liberação para se aquecerem.

O Vitória só entrou em campo às 21h08, oito minutos depois do marcado. Victor Ramos até tentou argumentar com o juiz, mas o Vitória levou bronca e deve pagar uma multa que pode chegar a R$ 10 mil. No segundo tempo, o Vitória, atrasado no placar, entrou sem a demora do começo.

Para Michel, o atraso não influenciou. "Não vencemos porque não fomos bem nos 90 minutos. Chegar depois não influenciou em nada. Começamos bem, mas sentimos o segundo gol", analisou o volante.

Para Ney Franco, a segunda derrota consecutiva não tira o foco do Leão. Para ele, o triunfo foi mérito da postura tricolor. "Temos uma forma de jogar. Não vamos mudar tudo e achar que somos ruins por causa de dois jogos. Temos duas partidas em casa. Queremos os seis pontos", disse o técnico.

O Vitória terá o retorno do meia Escudero e do lateral Ayrton para sábado, contra o Coritiba, no Barradão.

