Vitória enfrenta último adversário antes do primeiro Ba-Vi do ano

Ainda que todos os olhares da torcida estejam focados no primeiro Ba-Vi da temporada, neste domingo, 9, a equipe do Vitória desconversa quando o assunto é enfrentar o rival.

E o motivo é que, nesta quarta-feira, 5, diante do Fluminense de Feira, encara a missão de manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano. Isso porque, mesmo se perder, tem garantido o primeiro lugar na competição.

Mas o adversário promete dar algum trabalho: em segundo lugar na tabela, o Flu de Feira tem expectativa de avançar no torneio.

O time de Feira de Santana vem motivado, porque para garantir a segunda posição geral precisa vencer o Vitória, além de torcer por um tropeço do Bahia em qualquer um dos dois últimos jogos na fase classificatória.

Por isso o técnico Argel Fucks, no início da semana, avaliou que a partida contra o Touro do Sertão não seria fácil.

“Temos um jogo importante na quarta-feira, contra o Fluminense de Feira. É o primeiro contra o segundo colocado. Só por isso é importante. A gente deve preservar alguém, até porque domingo tem um clássico. Mas o grupo é homogêneo. Temos de duas a três opções por posição”, disse.

Ajudinha

De fato, dos jogadores considerados titulares, apenas Geferson, José Welison e David foram escalados.

Mas a equipe que vai começar o jogo conta com Paulinho, atleta que vem entrando em campo com frequência. Há 19 jogos seguidos, por sinal. Ele é outro que acredita que o jogo será disputado.

“Eles têm um bom toque de bola, os atacantes jogam pela beirada, muito como a gente. A gente tem que tomar cuidado, se impedir que eles joguem pelas pontas vai ser melhor para a gente”, disse.

Paulinho refuta a possibilidade de perder para complicar a situação do Bahia, atualmente o terceiro colocado, e diz que isso sequer passou pela cabeça dos jogadores.

“Não, esse pensamento [de perder propositadamente] não passa para nenhum jogador. A gente tá bem, tá ganhando desde o primeiro jogo do campeonato e queremos continuar assim até o final do ano”, disparou.

O jogador disse que está satisfeito em ser o ‘12º jogador’ do treinador Argel Fucks. “Eu fico feliz pela confiança do Argel. Estou com 19 jogos seguidos, fiquei de fora só do primeiro e pretendo continuar assim até o final do ano. Para o atleta profissional, participar de todas as partidas é sempre bom, quero continuar dando meu melhor”, comentou.

Vitória x Flu de Feira - 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 5, às 20h30

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Djalma Silva Ferreira Junior e Edevan de Oliveira Pereira

Vitória - Caíque, Leandro Salino, Vinícius, Fred e Euller; Bruno Ramires, Uillian Correia e Jhemerson; Pineda, Paulinho e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Fluminense de Feira - Jair, Edson, Breno, Igor e Deca; Alexandre, Jarbas, Fernando e Alessandro; João Neto e Janeudo. Técnico: Jorge Santos.

