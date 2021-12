A equipe do Vitória enfrenta o Palmeiras pelo Brasileirão sub-20 neste domingo, 4, na Arena Allianz Parque, em São Paulo. Atualmente, o time baiano ocupa a 12ª posição do campeonato, com quatro pontos conquistados nas três primeiras rodadas.

Após vencer o Botafogo na última rodada, o Leão quer embalar uma sequência de triunfos para cavar vaga na segunda fase do torneio. A distância entre o Vitória e o Goiás, primeira equipe dentro do G-8, se resume em um ponto, sendo que o Rubro-Negro ainda tem uma partida a menos na competição.

Para o desafio contra o Verdão, o treinador Rodrigo Chagas relacionou 18 atletas que compõem a delegação que viajou à capital paulista. A novidade é o retorno do zagueiro Mateus Moraes, recuperado de lesão.

