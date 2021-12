Vitória enfrenta o Criciúma e busca embalar na Série B

Depois de reinar na Arena Pantanal, o Leão tem um verdadeiro duelo de felinos nesta terça-feira, 15, diante do Tigre. A partida contra o Criciúma será às 19h15, no Heriberto Hülse, pela 29ª rodada da Série B e a missão do Vitória é emplacar o terceiro triunfo consecutivo na competição, sequência que ainda não aconteceu neste ano.

O confronto com o time catarinense pode ser considerado um ‘jogo de seis pontos’, já que as equipes estão bem próximas na classificação e tentam fugir da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro tem 32 pontos e ocupa a 15ª colocação. Já o Criciúma é o 18º colocado com 28 pontos, dentro do Z-4.

Para a partida, o técnico Geninho contará com reforços importantes. Após cumprirem suspensão na última rodada, Wesley e Felipe Garcia estão liberados para atuar, assim como Gedoz. Por outro lado, o volante Baraka, com um desconforto na coxa, é desfalque para o embate.

Já Jordy Caicedo está mais do que confirmado entre os titulares para a partida em Santa Catarina e o torcedor rubro-negro espera que ele continue balançando as redes adversárias, como fez nos dois últimos jogos, quando marcou quatro gols. “Jordy tem características importantes. Ele é um jogador de muita presença dentro da área, perto do gol”, ressaltou o técnico Geninho nesta semana.

O treinador aproveitou também para fazer uma análise do próximo adversário. “É um time mais experiente que o Cuiabá, tem jogadores mais rodados, o estádio é encaixotado. A torcida joga junto”, completou.

É jogo de suma importância para as pretensões do Leão que tem de rugir mais alto que o Tigre e voltar para Salvador com mais três pontos na luta contra a degola.

Histórico é favorável

Quando a bola rolar para Vitória e Criciúma, na noite desta terça, será iniciada a partida de número 30 entre os clubes na história. E, nos confrontos entre o Leão e o Tigre, quem leva a vantagem é o Rubro-Negro que já saiu de campo vencedor em 12 oportunidades, empatou nove e perdeu outros oito jogos para o time catarinense. São 38 gols marcados pelo Vitória e 35 sofridos, o que resulta em um saldo postivo de três tentos.

Nos 29 duelos, o resultado que mais vezes se repetiu a favor do Leão foi o 3 a 1, que aconteceu por quatro vezes. Já o Tigre venceu mais vezes pelo placar de 2 a 1, também em quatro oportunidades. A maior goleada do confronto pertence ao Criciúma que bateu o Vitória por 6 a 0, em duelo pela Série C.

No primeiro turno da Série B deste ano, as equipes se enfrentaram debaixo de muita chuva, quando o atacante Anselmo Ramon marcou duas vezes e garantiu o triunfo do Leão, no Barradão. Na ocasião, a equipe baiana encerrou um jejum de 75 dias sem vitórias.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

adblock ativo