Vitória enfrenta o Corumbaense-MS para avançar na Copa do Brasil

Vale vaga, vale dinheiro e vale elevar o moral para o Ba-Vi. Tudo isso vai estar em jogo nesta quinta-feira, 15, às 18h15, quando o Vitória enfrentar o Corumbaense-MS, no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O Rubro-Negro vinha com uma campanha quase perfeita em 2018, com seis triunfos e apenas um empate nas primeiras sete partidas do ano. Até que o time de Mancini conheceu a derrota quando enfrentou o ABC pela Copa do Nordeste.

O resultado negativo veio justamente na semana que antecede o Ba-Vi, marcado para 18 de fevereiro, e certamente nada seria pior que chegar ao clássico com duas derrotas consecutivas e uma eliminação na bagagem. Também por isso, voltar a vencer é fundamental para o Leão no jogo de logo mais.

Até pela importância da partida, Mancini confirmou que pretende mandar força máxima para o duelo desta quinta.

“Ninguém [reclamou de problema físico]. Pelo contrário, os atletas que eu cheguei para falar disseram que queriam jogar”, contou o treinador, que havia explicado que pouparia apenas se houvesse uma recomendação do departamento médico.

Nesta quarta, 14, o Vitória divulgou a lista de relacionados para a partida e confirmou o desfalque de Juninho. O lateral sentiu dores na coxa durante a derrota por 3 a 1 para o ABC, pela Copa do Nordeste.

Lateral de origem, Juninho vinha atuando como meia pela esquerda em 2018. Uma das opções para Mancini é voltar a escalar Yago pelos lados e promover o retorno de Fillipe Soutto, que foi titular em boa parte dos jogos do Leão até aqui.

Outra opção para jogar centralizado, caso Yago seja mesmo deslocado para um dos extremos, é Jose Welison, relacionado para uma partida pela primeira vez em 2018. O volante sofreu um trauma no joelho em 2017 e passou por um período de recuperação no início da temporada. A tendência, no entanto, é que ele comece no banco e vá ganhando minutos aos poucos.

A classificação para a terceira fase será decidida em jogo único. Em caso de empate nos 90 minutos, as equipes partem para a disputa de pênaltis.

Além da vaga, o Vitória entra em campo também de olho nos lucros da Copa do Brasil. O Rubro-Negro já embolsou R$ 1,83 milhão por passar para a segunda fase da competição e, caso avance mais uma vez, vai colocar mais R$ 1,4 milhão nos seus cofres.

Já fez história

Também conhecido como Galo da Avenida, o Corumbaense tem vivido um começo de ano histórico em 2018. Apesar da campanha irregular no Campeonato Estadual, no qual ocupa a terceira posição do Grupo B, a equipe acumula feitos em outras competições.

Neste ano, o Galo da Avenida eliminou o Ceilândia na Copa Verde e se tornou o primeiro time sul-mato-grossense a superar a fase preliminar do certame regional.

Na Copa do Brasil, mais história foi escrita. O time vai disputar a segunda fase da competição pela primeira vez.

A vaga foi conquistada com gol aos 44 minutos do segundo tempo, contra o ASA-AL. Agora a meta é vencer o Vitória no Barradão para ir ainda mais longe na competição nacional.

Ingressos para Ba-Vi

Nesta quarta, o Vitória comercializou todos os 3.200 ingressos promocionais para o clássico deste domingo, pelo valor de R$ 10. Anunciada pelo Rubro-Negro na semana passada, a promoção teve entradas vendidas apenas nas bilheterias do Barradão e atraiu grandes filas.

adblock ativo