Vitória enfrenta o Botafogo mirando a Libertadores

Com o sonho vivo de se classificar para a Libertadores do ano que vem, o Vitória enfrenta o Botafogo, rival direto nessa disputa, nesta quinta-feira, 17, às 21 horas, no estádio do Barradão.

O rubro-negro tem a chance de emendar o segundo triunfo seguido no campeonato. Na última rodada, o Leão derrotou o Coritiba por 2 a 1 e se aproximou do grupo de times que se credenciam ao torneio continental. O Vitória esta na 6ª posição, com 40 pontos, oito pontos atrás do G-4.

A equipe rubro-negra terá pela frente um adversário que persegue o mesmo objetivo na competição. Caso vença o Vitória, o Botafogo, que já chegou a brigar pela liderança com o Cruzeiro, pode abrir 12 pontos para o primeiro time fora do grupo que conquista vaga na Libertadores. A equipe carioca é a 2ª colocada, com 49 pontos.

Escudero retorno - O Vitória poderá voltar a contar com um de seus principais jogadores do elenco. O meia Escudero retorna depois de duas rodadas afastado do time por conta de uma suspensão automática e uma lesão muscular na coxa.

O volante Marcelo, de 19 anos, deve fazer sua estreia como titular no profissional. Outra mudança é o recuo de Luiz Gustavo para a zaga, compondo o setor ao lado de Victor Ramos. As modificações na formação do Leão acontecem devido as suspensões pelo terceiro cartão amarelo do zagueiro Kadu e do volante Michel.

Quem continua fora é o atacante Maxi Biancucchi. O jogador não foi relacionado para o jogo para aprimorar a parte física. Maxi vai completar a oitava partida ausente da equipe.

Jefferson com a Seleção - O técnico Oswaldo Oliveira tem alguns problemas para escalar seu time na partida diante o rubro-negro baiano. O goleiro Jefferson está com a Seleção Brasileira e desfalca o alvinegro. O arqueiro já havia se ausentado no triunfo frente ao Flamengo, na última rodada, por estar com o time canarinho. Renan tem outra oportunidade de defender a meta do Glorioso.

Já o meia uruguaio Lodeiro é dúvida. O jogador estava com a delegação Celeste, que jogou na noite de terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Outros que continuam fora por lesão são o lateral Lucas, o volante Lucas e o atacante Elias, ex-Bahia.

