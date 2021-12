Vitória enfrenta o Bahia de Feira no jogo de ida da semi do Baianão

Muito desfalcado, o Vitória viaja para Feira de Santana, onde enfrenta o Bahia de Feira no domingo, 18, no primeiro confronto das semifinais do Campeonato Baiano. Por contusões e suspensões, o Leão terá seis ausências em campo, além do técnico Vagner Mancini.

>>Acompanhe aqui os lances em tempo real

Kanu, punido por 90 dias, Yago e Denilson, ambos por oito jogos, não estão aptos para entrar em campo – pedido de efeito suspensivo ainda não teve resposta. Depois de ser absolvido, Mancini também pegou cinco jogos e não comandará a equipe.

Os desfalques não param por aí. Na partida contra o Bragantino, Bryan se queixou de dores musculares e vai parar por pelo menos três semanas. Luan também sentiu dores e não deve viajar para Feira. Já o centroavante André Lima sofreu uma fratura no pé e só volta aos gramados em julho. Uillian Correia, que não entrou em campo quinta-feira, volta a estar disponível.

A esperança fica em torno de Neilton. O camisa 10 rubro-negro marcou três gols contra o time paulista e chegou ao seu 11° na temporada. “O atleta que faz três gols, a gente tem que fazer elogio diferente. Foi um duelo decisivo onde a gente saiu perdendo de 1 a 0. De repente, a estrela do Neilton brilha. Ressaltar a partida dele é importante. A gente fica feliz em ver a evolução do atleta. Aqui no Vitória ele tem sido decisivo nos momentos importantes”, disse o técnico Vagner Mancini.

A partida de domingo vale muito, pois além de levar tranquilidade para o Barradão, o Vitória fica dependendo de si para jogar as finais com a vantagem de dois empates. Para isso, basta vencer as duas partidas contra o Tremendão, já que liderou a primeira fase.

Tremendão quer surpresa

Em clima de festa, o Bahia de Feira encara o Vitória tentando surpreender o Rubro-Negro para chegar mais uma vez à final do Baianão. O time comandado por Barbosinha teve a quarta melhor campanha da primeira fase, graças a uma arrancada na reta final do campeonato. Foram três vitórias e um empate nos quatro últimos jogos. E pegou a vaga de seu rival, o Fluminense de Feira.

O grande destaque do time é o atacante Deon, que já marcou cinco gols no Estadual e é vice-artilheiro do Baianão, empatado com Neilton, do Vitória, e Vinícius, do Bahia. O ataque do Tremendão é o quarto melhor do torneio, com 13 gols. A defesa sofreu dez gols e conta com o goleiro Jair e os zagueiros Menezes e Paulo Paraíba, remanescentes do time campeão baiano de 2011.

O meia Bruninho, craque do Bahia de Feira naquela oportunidade, não tem brilhado tanto e alterna posição com o colega Candinho entre os titulares.

*Sob a supervisão do editor-interino Tiago Lemos

adblock ativo