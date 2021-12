Vitória enfrenta Juazeirense para evitar fantasma de 2001

Barradão, quinta-feira, 2, 20h30. É quando o Vitória entra em campo para pegar o Juazeirense pelo jogo de ida da semifinal do Baianão. Embora em desvantagem no regulamento, que lhe obriga a vencer a soma dos dois jogos da fase, o Leão confia em sua tradição para avançar à final.

Sua predominância nos últimos tempos do Campeonato Baiano tem sido tanta que fica até difícil lembrar da última vez que um final foi realizada sem o Vitória. Para os sem boa memória, a resposta é: 2001. De lá para cá, houve uma meia-exceção: a competição de 2006, realizada em dois turnos. O Colo-Colo venceu ambos e levou a taça. Porém, seu adversário nas duas finais de fase foi justamente o rubro-negro.

Além dela, em 2007 e 2008 não houve uma finalíssima. Os quatro melhores fizeram um quadrangular final. O Leão se sagrou campeão nos dois. Contudo, é exatamente em uma forte coincidência com o ocorrido há 12 anos que mora um certo temor do Vitória. Em 2001, o time ficou de fora da final em um campeonato idêntico ao de 2013.

No início do ano, foi realizado o Nordestão. O Vitória, assim como o Bahia e uma equipe de Feira de Santana (o Fluminense em 2001 e o Feirense em 2013), disputou o regional e só entrou no Baiano na segunda fase. Na etapa em questão, oito times se dividiram em dois grupos. As partidas foram de um grupo contra o outro. Na semifinal, os dois primeiros de cada chave se pegavam. E, assim como agora, o rival rubro-negro foi um time juazeirense. Na ocasião, o Juazeiro venceu os dois jogos: 2x1 e 1x0.

É tanta coincidência que, há 12 anos, o rubro-negro era o grande favorito à taça e havia sido soberano diante do maior rival na fase classificação. Venceu os Ba-Vis por 3x0 e 1x0. A diferença de 2001 para 2013 é que, agora, a Juazeirense é quem tem a vantagem do empate. Situação que alerta o rubro-negro, mas que não chega a gerar apreensão.

"Trata-se de um adversário perigoso, que não fez a melhor campanha por acaso. É um excelente treinador com um excelente grupo na mão. Uma equipe que trabalha muito bem o contra-ataque. O professor Barbosinha sabe fazer isso. Muitos dos gols deles acontecem em jogadas rápidas, de transição", comentou Luis Alberto, "Estamos preparados para todas essas dificuldades. Será um jogo difícil. Teremos que ter paciência para chegar ao resultado", complementou o volante.

Quanto aos principais méritos do atual Vitória para não repetir 2001 e, assim, seguir com sua predominância no Baianão, o atleta afirmou: "Hoje, nós temos um entrosamento que cresce a cada dia. O grupo do Vitória é uma família. Nos damos muito bem tanto dentro como fora de campo". "Isso é fundamental para nosso sucesso. Todos aqui temos o mesmo foco, que é ser campeão. Hoje, temos uma final contra a Juazeirense. É assim que estamos encarando este jogo", finalizou Luis Alberto.

