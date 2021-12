Vitória enfrenta Flamengo no jogo de ida da semifinal do Brasileiro Sub20

Com o apoio da torcida, o Vitória entrará em campo na noite desta quinta-feira, às 21h, para tentar abrir uma vantagem contra o Flamengo na primeira partida das semifinais do Brasileirão Sub20. A entrada é franca.

"Eu acredito que será um grande jogo, o Flamengo é uma grande equipe, mas estamos preparados para qualquer tipo de situação que aparecer. A sensação é de que todo nosso esforço está sendo reconhecido, estamos trabalhando muito forte para chegar até a final, e a semifinal é mais uma batalha que temos que vencer pra chegar ao último desafio", comentou o goleiro Lucas Arcanjo.

Ao lado do Coritiba, Corinthians (já eliminados) e do Flamengo, o Vitória tem uma das defesas menos vazadas, na primeira fase. Apesar de ter tomado 11 gols em 10 jogos disputados, o clube baiano manteve a estatística também na segunda fase. O adversário da semi também está no mesmo nível. O time carioca tomou 13 gols nos 10 jogos nas etapas preliminares, ficando na frente do Leão no número de gols a favor (19 a 15), no de vitórias (7 a 6) e no número de derrotas (3 a 2).

"O diferencial da nossa equipe será nossa união e força de vontade, que vem fazendo bastante diferença, além da qualidade do nosso grupo. Acho nosso adversário bem qualificado, fizeram uma boa campanha no brasileiro, mas isso é bom, que nos empolga mais ainda. É sempre bom jogar jogos difíceis", apontou o arqueiro.

Em 2015, O Vitória chegou a final da primeira edição do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (antes era organizado pela Federação Gaúcha). Ainda nesse ano, o time foi Campeão da Copa do Brasil Sub-17. Lucas já estava no clube, durante a disputa do Brasileirão e foi o goleiro no titulo da Copa.

"A convivência foi importante pra mim, pude analisar meus companheiros e pegar um pouco de experiência e agora estou pondo em prática tudo que aprendi. Eu também posso trazer a vivência daquela época, foi um jogo decisivo na final da Copa. Foi uma situação de jogo difícil e que hoje podemos encontrar também", enfatizou Arcanjo.

Para o jogo desta quinta, o Vitória contará com apoio da torcida para tentar abrir uma vantagem para o jogo de volta, dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro. Se passar para a final, o Rubro-Negro pode enfrentar Fluminense e Palmeiras.

"Disputar uma competição como o Brasileiro é sempre muito empolgante, uma sensação gratificante. A torcida é sempre um jogador a mais em qualquer equipe, será um ponto forte. Esperamos contar com muitos torcedores hoje em nossa casa", concluiu.

Lucas já estava no clube, durante a disputa do Brasileirão e foi o goleiro no titulo da Copa, em 2015

adblock ativo