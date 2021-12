Vitória enfrenta Ferroviário em busca da classificação antecipada

O Vitória deverá ter uma novidade no jogo desta quarta-feira, 21, contra o Ferroviário, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Trata-se do volante Willian Farias. O capitão rubro-negro, de ampla identificação com o clube e com os torcedores, estava afastado desde julho de 2017 por conta de uma cirurgia no joelho e deve fazer o seu retorno aos gramados. A partida acontece às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

>>Acompanhe os lances de Ferroviário x Vitória

“É um jogo especial para mim, posso voltar a jogar futebol, que é o que sei fazer” “É um jogo especial para mim, posso voltar a jogar futebol, que é o que sei fazer”

A torcida do rubro-negra sempre lamentou a ausência de Farias. Símbolo de raça e determinação, ele se tornou rapidamente um xodó do elenco.

O volante revelou suas expectativas para o retorno. “É um jogo especial para mim, porque fiquei fora por oito meses e agora posso voltar a jogar futebol, que é o que mais sei fazer”, afirmou o dono da camisa cinco.

O retorno de Farias acontece pelo espaço deixado por Vagner Mancini, que decidiu poupar boa parte do time titular para a partida.

Além de Fillipe Soutto e Uillian Correia, atletas que atuam como volante e disputariam a vaga com o capitão, outros jogadores receberam um descanso. São eles: Fernando Miguel, Lucas, Nickson e Neilton.

Por outro lado, o atacante Denilson e o zagueiro Kanu foram relacionados para a viagem e podem pintar no time. A entrada do último, no entanto, depende da concessão de um efeito suspensivo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), visto que ele punido com suspensão de 90 dias.

Dessa forma, o time titular que Mancini deve por para começar a partida será: Caíque; José Welison, Ramon, Walisson Maia e Pedro Botelho; Willian Farias, Lucas Marques, Juninho e Yago; Denilson e Jonatas Belusso.

Triunfo valioso

Willian Farias também lembrou da necessidade do Vitória voltar para Salvador com o triunfo. “É um jogo importante para o decorrer da competição, podemos encaminhar a classificação, viemos buscar os três pontos”, disse.

Como dito por Farias, o triunfo desta quarta deixa o time praticamente classificado, visto que o último confronto do Leão é contra o Globo-RN, dentro do Barradão, onde o Vitória jogaria apenas por um empate.

Casa sem dono

Visando a necessidade do resultado, o Leão encara um adversário que também se classificou na Copa do Brasil - pega o Atlético-MG na próxima fase -, mas não vem jogando bem em seus domínios.

Nos últimos cinco jogos como mandante, o Ferroviário não venceu nenhum. São três derrotas e dois empates, entre Campeonato Cearense, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.

Já o Vitória tem bom retrospecto como visitante, em 2018. Das dez vezes em que atuou longe do Barradão, o Leão perdeu em apenas duas ocasiões: contra Botafogo-PB e Bragantino.

O Ferroviário enfrenta também uma seca de gols. Nas últimas dez partidas, apenas seis vezes a bola balançou as redes adversárias. Um dos artilheiros do time é o meia Janeudo, com passagem pelo Flu de Feira. Ele marcou cinco gols, um deles no Nordestão.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo