Vitória enfrenta Atlético-GO em duelo das defesas mais sofridas

A oito rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, a situação do Vitória está delicada mais uma vez: primeiro time da zona de rebaixamento, com 33 pontos, o Rubro-Negro precisa de quatro triunfos para chegar ao 'número mágico' de 45 pontos, que – em teoria – bastam para se manter na elite.

E o fato da partida deste domingo, 29, às 17h, ser em casa seria motivo de preocupação a mais para a torcida – já que o Rubro-Negro não está conseguindo se impor no Barradão – se não fosse por um detalhe.

Isso porque o visitante da vez é o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão, que vem de resultados ruins e com uma defesa sem solidez.

A chance de reverter o quadro negativo no Barradão e, de quebra, deixar o Z-4 é clara. Mas, para isso, o Vitória vai precisar melhorar uma característica que tem em comum com o adversário, que é, justamente, a defesa ruim.

Na verdade, as duas equipes são as mais vazadas do campeonato, com 47 gols sofridos. O dado preocupante é que, nas últimas partidas, é o Vitória quem tem levado mais gols.

Nas últimas quatro partidas, em que empatou uma e perdeu as demais, o Leão sofreu oito gols, ficando com uma média de dois por jogo.

Já o Dragão está levemente menos ruim, com sete gols sofridos numa média de 1,75 e o mesmo rendimento: um empate e três derrotas.

Por outro lado, o Rubro-Negro baiano leva vantagem no ataque: na mesma sequência, foram seis marcados, contra três do Atlético-GO.

Uma vitória poderia significar uma reação no Barradão na reta final do campeonato. Uma derrota afundaria o Leão na zona. O técnico Vagner Mancini espera que o Vitória tenha aprendido com as derrotas em casa. Para ele, o Leão reúne todas as condições sair do Barradão com o triunfo.

"A gente acabou desperdiçando pontos importantes, que talvez dariam permanência na Série A. Mas não adianta chorar ao leite derramado", disse o treinador.

"A gente sabe que o Vitória sempre foi forte no Barradão. Por isso, o jogo de hoje se torna muito importante", opinou.

Desfalques

Para a partida de hoje, o Rubro-Negro não poderá contar com alguns jogadores importantes. Um deles é o goleiro Fernando Miguel, que ainda não se recuperou de uma inflamação na planta do pé.

Outro que foi relacionado, mas que não começa a partida, é Kanu. Pelo tempo afastado – cinco semanas sem jogar – Mancini optou por deixar o zagueiro no banco.

Quem voltou a estar à disposição foi Kieza, que se recuperava de uma cirurgia superficial. No entanto, Mancini garantiu que o ataque titular é tem Neilton, David e Tréllez.

