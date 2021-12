Vitória enfrenta Atlético-GO de olho no G-4

O crescimento de produção do Vitória pode ser sacramentado nesta sexta-feira, 5, com festa, no Barradão, dentro e fora de campo. Às 19h30, o Leão pega o Atlético-GO pela 6ª rodada da Série B.

Para chegar lá, o Vitória tem metas a bater. A principal é fazer o 'hat-trick' em sua casa. A última vez que conseguiu três triunfos seguidos no Barradão foi em 21 de fevereiro, quando fez 1 a 0 no Colo-Colo, pelo Campeonato Baiano. Antes, havia vencido Serrano, por 3 a 1, e América-RN, por 2 a 1, em duelos pelo Nordestão.

De lá para cá, o Leão voltou a jogar em seu santuário 10 vezes e sequer vinha conseguindo emendar duas vitórias consecutivas até que ganhou do Bragantino, por 4 a 1, no dia 22 de maio, e do Criciúma, por 2 a 1, há três dias. Nesse meio tempo, houve a derrota de 2 a 0 para o Botafogo, mas no Rio de Janeiro.

Caso feche o hat-trick, o Rubro-Negro tem tudo para atingir sua segunda meta: a de, pela primeira vez, entrar no G-4 da Série B. O Vitória entrará provisoriamente no grupo dos clubes que ascenderão à elite se ganhar nesta noite. Para permanecer nele até o final da rodada, precisa que dois de três times não vençam suas partidas. O trio joga fora. Nesta sexta, o América-MG duela com o Náutico. No sábado, 6, Bahia e Macaé encaram, respectivamente, Bragantino e Criciúma.

"A torcida será fundamental para nossa caminhada. Em 2012, a maioria dos jogos era com casa cheia. A torcida ainda está um pouco magoada com o que nossas derrotas neste primeiro semestre. Mas a equipe está evoluindo e, neste jogo, teremos mais torcedores nos apoiando", comentou Elton, que defendeu o Vitória em 2012 - ano do último acesso do clube - e foi recontratado há quatro meses.

Torcida conclamada

Nas palavras do atacante, fica claro que a torcida também tem o seu desafio para esta sexta: superar os 13.679 pagantes do Ba-Vi do dia 1º de março, o maior público do Barradão em 2015. Meta possível para uma galera que, há três anos, obteve a melhor média da Série B, com 16.192 pagantes por jogo. Na competição atual, o Vitória, até aqui, tem levado a seu estádio aproximadamente 4 mil pessoas por partida.

"Temos uma batalha contra o Atlético-GO e espero que o torcedor nos apoie", afirmou Elton. O volante Amaral emendou: "Tivemos uma ótima postura contra o Criciúma e precisamos manter isso. Não podemos vacilar. No Barradão, precisamos vencer sempre".

Para o jogo, o técnico interino Wesley Carvalho, que, com a chegada de Vagner Mancini, comandará o time pela última vez, repetirá a escalação que bateu o Criciúma.

Atlético-GO em crise

O adversário do Vitória vive um momento difícil. Após 4 jogos sem vitória, o Atlético-GO demitiu o técnico Marcelo Martelotte. O auxiliar João Paulo Sanches vai comandar o time, que está na 15ª posição na Série B, com 4 pontos, dono do pior ataque da competição.

