Vitória enfrenta América-MG para espantar crise

Mesmo vivendo uma situação ainda confortável na tabela da Série B, cinco pontos acima do quinto colocado, o sinal amarelo de alerta está ligado na Toca do Leão.

Por isso, o jogo do Vitória no Barradão nesta terça-feira, 6, às 20h50 (horário de Salvador), contra o América-MG, pode espantar o início de crise no rubro-negro baiano, além de deixar a equipe mais perto da meta do ano: garantir o retorno para a elite do futebol brasileiro.

No banco, quem comanda o time é o recém-contratado Paulo César Gusmão, que chegou ao clube após as "férias forçadas" do sempre quebra-galho Ricardo Silva, deixando o comando do time apenas três jogos após assumir o time no lugar de Paulo César Carpegiani.

Sem muito tempo para treinar, a chegada de Gusmão apela muito mais para o emocional, tentando dar o gás que falta no time, após duas atuações apáticas nas derrotas para o São Caetano (casa) e Bragantino (fora).

A única modificação feita pelo treinador é o retorno da dupla Elton e William ao comando de ataque, o que não acontece desde o empate sem gols contra o Guarani, na 25ª rodada. O volante Rodrigo Mancha deve ser novamente adaptado como zagueiro, o que já aconteceu durante o último jogo contra o Bragantino, devido a lesão do jovem Josué e a suspensão de Gabriel Paulista.

Interino - Com 50 pontos e sem chance de classificação, nem risco de rebaixamento, o América-MG apenas cumpre tabela nas rodadas finais da competição.

Tanto que demitiu o técnico Mauro Fernandes e terá no comando do time o interino Cláudio Prates, que deve testar na partida jogadores pouco utilizados na campanha, já visando a temporada 2013.

