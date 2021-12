Vitória enfrenta ABC, time que não venceu nenhuma em casa

Por um momento, o Vitória fraquejou. Deixou a liderança da Série B, que ocupou por cinco rodadas - da 17ª à 21ª - e caiu até o 4º lugar. Na penúltima jornada, correu riscos: chegou a ficar com a mesma pontuação que o 5º, o Sampaio Corrêa.

Mas o Leão soube reagir a tempo, e contou com uma ajudinha e tanto da tabela para isso. Na última terça, aproveitou o bom público na Fonte Nova para golear por 4 a 1 o lanterna Mogi Mirim. O resultado fez o Rubro-Negro voltar para a 3ª posição.

Nesta sexta-feira, 18, às 19h, o Vitória encara outro adversário que, na teoria, não ameaça tanto: o ABC, penúltimo colocado, que não venceu como mandante nenhuma das 13 partidas.

Se vencer em Natal, o Rubro-Negro dorme automaticamente na vice-liderança, ultrapassando o Paysandu, que está dois pontos à frente e entra em campo amanhã, contra o Náutico, em Belém.

A 'fase bônus', contra os lanternas do campeonato, veio em ótima hora. Afinal, após retornar do Rio Grande do Norte, o Vitória encara, no sábado seguinte, exatamente o Paysandu, e, na sequência, uma semana depois, nada mais, nada menos, do que o Ba-Vi.

Em casa, o ABC empatou sete e perdeu seis partidas. É, disparado, o pior anfitrião, com 18% de aproveitamento. O Vitória, por outro lado, é o segundo melhor visitante: em 13 jogos, venceu cinco, empatou três e sofreu duas derrotas. Na Toca, o Leão venceu por 2 a 0 o time potiguar, em 20 de junho, pela 8ª rodada.

Reforçado

O Leão conta com o capitão Escudero, recuperado de dores musculares. A última vez em que o meia atuou foi há três rodadas, na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, em casa.

"Todo mundo sabe a qualidade que Escudero tem, e sabe o quanto ele fez falta nesses jogos que ficou de fora. Então a volta dele significa que a gente ganha força", avaliou o atacante Elton.

Ele próprio, aliás, voltou contra o Mogi Mirim depois de cinco jogos, e em grande estilo: fechou a goleada. Seu último gol havia sido no triunfo de 2 a 1 sobre o Santa Cruz, no Barradão, pela 19ª rodada, há mais de um mês.

Apesar dos reforços e do mau retrospecto do adversário, Elton não acredita que vencer o ABC seja uma 'obrigação' do Rubro-Negro. "Não sei se é a palavra certa. Jogos assim são os mais complicados porque o time deles não está numa boa situação. Vão querer ganhar, e a gente precisar estar atento", opinou. "Mas sabemos que o resultado positivo vai dar tranquilidade na tabela, e depois teremos uma semana cheia para trabalhar. Por isso, queremos a vitória", acrescentou.

