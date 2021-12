Vitória encerra preparação para partida contra Serrano

Com um treino técnico na Toca do Leão, o técnico Ney Franco encerrou nesta quarta-feira, 5, a preparação do Vitória para a partida diante o Serrano, válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O jogo será realizado nesta quinta, 6, às 19h30, no estádio de Pituaçu.

Durante a atividade, os jogadores foram divididos em dois grupos. Enquanto Ney Franco comandou um trabalho de bola parada com os atletas titulares, o auxiliar técnico Éder Bastos realizou uma atividade de posse de bola com o reservas.

Os recém contratados Souza e Hugo fizeram um treino físico à parte. Além deles, o zagueiro Dão, o atacante Adailton e o volante Gabriel Soares fizeram um trabalho de recondicionamento.

