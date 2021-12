Vitória encerra preparação para jogo contra Inter

Um treino de bola parada e um leve recreativo, no campo do Ulbra, no Rio Grande do Sul, finalizou a preparação do Vitória para a partida desta quinta-feira, 12, às 19h30, contra o Internacional, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Para a partida, o atacante Marquinhos tem a oportunidade de dar sequência a atuação destacada que teve contra o Atlético-MG, no Barradão, quando marcou o único gol do Leão. O jogador substitui Maxi Biancucchi, que por dores musculares não joga.

O rubro-negro baiano é o 12ª colocado no Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco rodadas, conquistou apenas um ponto. Outro fator preocupante para o torcedor é que o time só ganhou uma partida longe de Salvador, contra o Náutico na distante 2ª rodada.

adblock ativo