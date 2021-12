Vitória encerra preparação para jogo contra a Ponte Preta

O elenco do Vitória encerrou, na manhã desta sexta-feira, 26, a preparação para o duelo contra a Ponte Preta, neste sábado, 27, às 16h30, no Barradão, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O treinamento foi realizado no campo de jogo do Barradão.

O técnico Osmar Loss foi a campo com os prováveis titulares para intensificar os treinos de bola parada. Na outra parte do campo, os demais atletas treinaram finalização com os assistentes técnicos Marcelo Rospide e Flávio Tanajura.

Em tratamento, o zagueiro Everton Sena está afastado por causa de uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Já o zagueiro Zé Ivaldo voltou a campo mas ainda não trabalha com bola. O atleta continua em tratamento da lesão no joelho esquerdo. O volante Marciel está com conjuntivite e foi vetado da partida.

