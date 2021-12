Vitória encerra preparação para encarar o Oeste

O E.C.Vitória encerrou na manhã desta segunda-feira, 10, sua preparação para a partida desta terça, 11, contra o Oeste, às 20h30, na Arena Barueri, em São Paulo. A partida é válida pela 8° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Já na capital paulista, o Rubro-Negro treinou no CT do Palmeiras. Na atividade desta segunda, o técnico Osmar Loss separou o time titular para um trabalho tático. Os demais atletas realizaram um treino técnico em campo reduzido com o auxiliar Marcelo Rospide.

Com quatro pontos, o Vitória ocupa a última colocação do campeonato.Já o Oeste, aparece no 13° lugar com oito pontos.

