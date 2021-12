Vitória encerra preparação e viaja para enfrentar o Fluminense

O Vitória encerrou a preparação para a partida no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 5. Após o treinamento, o técnico Paulo Cesar Carpegiani escalou 20 jogadores para o confronto de quinta-feira, 6, no Maracanã, contra o Fluminense , às 19h (confira abaixo).

No Barradão, Carpegiani começou trabalhando a parte tática da equipe com simulações de jogadas defensivas e ofensivas, além de orientar as marcações. O treinador concluiu o exercício com os lances de bolas aéreas. Os possíveis titulares foram liberados ao fim da primeira parte, o restante fez um trabalho em campo reduzido comandado por Rodrigo Carpegiani.

Os jogadores almoçaram na chácara Vidigal Guimarães, concentração do clube no complexo Barradão, e seguiram viagem para a capital carioca no incio da tarde.

Pronto para a batalha

O zagueiro Ramon foi o entrevistado na coletiva desta quarta, e afirmou que é preciso manter a postura adotada nos últimos dois jogos. "Não é porque a gente vai jogar fora de casa, que vamos ficar na defensiva o tempo todo. É preciso impor o que o professor trabalhou durante esses dias e pronto", comentou.

O defensor de 23 anos é oriundo da base do Leão, assim como outros 5 titulares da partida contra o América-MG, escalados pelo técnico Paulo César. "A gente vê um time com 6 titulares da base e sem falar que os outros garotos que estavam jogando tem menos que 25 anos, isso mostra que o futebol hoje em dia não importa idade, não importa tamanho, o importante é ter a qualidade para jogar", apontou.

Ramon foi um dos seis titulares do último jogo que é oriundo da base do Vitória

Ausências

O meia Marcelo Meli e o atacante Neílton estão suspensos por terem tomado três cartões amarelos. O atacante Lucas Fernandes não irá atuar devido a cláusula do seu contrato de empréstimo que o impede de jogar contra o seu clube de origem. Walisson Maia e Arouca ainda estão em transição após se recuperarem de lesão, enquanto Willian Farias e Luan seguem em tratamento no departamento médico.

O recém-contratado, Fabiano, reclamou de um desconforto muscular no seu último jogo pelo Bragantino. Assim, o departamento médico e físico do clube, entraram em consenso com Carpegiani, e decidiram adiar a estreia do lateral esquerdo entre os relacionados para o próximo domingo, 9, contra o Vasco, no Barradão.

