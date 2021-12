Vitória encerra preparação e técnico faz mistério

O Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira, 21, a sua preparação para enfrentar o Goiás, no sábado, 22, às 16h, no estádio do Barradão. Ainda com dúvidas para montar a equipe, o técnico Paulo César Carpegiani resolveu segurar a escalação até minutos antes da partida pela 26ª rodada da Série B.

O maior problema é o atacante William, que sentiu um desconforto muscular no treino da quinta-feira e segue como dúvida para a partida. O mais provável é que o jogador não entre em campo. Se for confirmado o corte, Dinei, Marquinhos, Tartá e o garoto Alan Pinheiro, revelado na base, são os concorrentes à vaga.

Além de William, o comandante rubro-negro já sabe que não contará com os laterais Nino Paraíba e Léo, o volante Uelliton e os meias Leilson e Eduardo Ramos. Para a vaga na defesa, o provável é que Carlinhos seja escalado, enquanto Fernando Bob segue na proteção do meio-campo.

Em campo, apenas uma rápida atividade de posicionamento, que não deu qualquer pista sobre a escalação da equipe, e um descontraído rachão entre os atletas. O zagueiro Victor Ramos resolveu não participar e optou por uma sessão de crioterapia (imersão no gelo) para relaxar.

Apesar do mistério, o time não deve diferir muito do que empatou com o Guarani, na última rodada, em 0 a 0: Deola; Carlinhos, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gilson; Michel, Fernando Bob, Pedro Ken e Willie; Alan Pinheiro (Dinei ou Marquinhos) e Élton.

