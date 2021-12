Vitória encerra preparação e segue com dúvida no meio-campo

Com um rachão, o elenco do Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a preparação para enfrentar o Paraná, no sábado, 13, às 16h, no Estádio Durival de Britto, valendo a manutenção da liderança da Série B.

A atividade aconteceu no centro de treinamentos do Atlético-PR, na capital paranaense. Após um rápido aquecimento, os jogadores se dividiram em dois times e fizeram um rachão. Michel, poupado do treinamento nos dias anteriores, participou normalmente e está confirmado no jogo deste sábado.

Os dois dias de preparação da equipe rubro-negra na cidade de Curitiba foram importantes para que os jogadores se acostumassem com o clima. Durante o treino desta sexta, chegou a fazer 15 graus, ventando forte e acompanhado de uma chuva fina.

A única dúvida de Paulo César Carpegiani está no meio de campo. O comandante ainda não definiu se entra com uma formação com três volantes - Rodrigo Mancha, Uelliton e Michel - ou se joga com um esquema mais tradicional, com dois volantes e dois armadores.

Ao que tudo indica, o time que começa a partida desta 29ª rodada deve ser formado por Deola; Carlinhos, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gilson; Uelliton, Michel, Tartá (Rodrigo Mancha) e Pedro Ken; Willie e Elton.

