Vitória encerra preparação com novidades para duelo contra o Bahia de Feira

Assim como antecipado pelo treinador Rodrigo Chagas, logo após o empate contra o Confiança, no último fim de semana, o Vitória irá encarar o Bahia de Feira, pelo campeonato estadual, com um time alternativo. Nesta terça-feira, 30, no CT Manoel Pontes Tanajura, o comandante encerrou a preparação com um treino tático e aprimoramento das bolas paradas.

Entre as principais novidades, está o zagueiro Carlos e o volante Paulo Vitor, ambos da base e que estão na lista de jogadores à disposição do treinador pela primeira vez na temporada. Na temporada passada, inclusive, o defensor de apenas 21 anos foi emprestado para o Palmeiras e disputou o Brasileirão da categoria sub-20, retornando após o fim do vínculo com o Alviverde.

Bastante elogiado nas poucas partidas que entrou no segundo tempo, o atacante Aníbal Vega retornou a relação para a partida contra o Tremendão. Expulso na partida contra o Confiança, o volante Gabriel Bispo desfalca o time na próxima partida do Nordestão, contra o Treze-PB, mas foi incluso na lista para o jogo desta quarta.

Recuperados de lesão e autorizados pelo Departamento Médico (DM) do clube, os volantes Fernando Neto e Guilherme Rend, e o atacante Wesley Pionteck correram em torno dos gramados da Toca do Leão.

Bahia de Feira e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira, 31, às 19h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela 6ª rodada do Baianão. Atualmente, o Leão ocupa a 7ª posição na tabela de classificação, mas possui dois jogos a menos.

