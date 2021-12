Vitória encerra jejum, bate xará de Conquista e segue vivo no Estadual

Na noite desta quarta-feira, 28, o Vitória entrou em campo pela primeira vez após a eliminação na Copa do Nordeste e tratou de mostrar que o assunto já foi superado na Toca do Leão. Com força máxima e um novo olhar para o Campeonato Baiano, o Rubro-Negro venceu o Vitória da Conquista por 2 a 0, no Barradão, em jogo atrasado da segunda rodada.

Rafael Teles e Redação

Vico e Roberto marcaram os gols do Vitória em um jogo que foi resolvido já nos primeiros minutos. Depois o Leão controlou a partida e confirmou o triunfo em casa sem sofrer sustos.

Os três pontos fizeram o time sair da penúltima posição e saltar para o quinto lugar, com dez pontos. São dois a menos que o Bahia, quarto colocado, mas o Rubro-Negro ainda tem um jogo atrasado para fazer. Em caso de novo triunfo, o Leão pode chegar entre os quatro primeiros para última rodada. A partida em questão é contra o Jacuipense, e está marcada para domingo, mais uma vez no Barradão.

Gols relâmpagos

Arrasador, o Vitória precisou de apenas cinco minutos para mostrar que agora o Campeonato Baiano é prioridade na Toca do Leão. Em dois ataques o time marcou dois gols e resolveu a partida contra o Vitória da Conquista, no Barradão.

O primeiro gol foi marcado por Vico. O camisa 11 sofreu falta e ele mesmo cobrou. No caminho, a bola foi desviada pelo zagueiro Silvio, em lance que tirou a redonda do alcance do goleiro Ronaldo Zílio.

Logo na sequência uma boa troca de passes fez o time sair do campo de defesa e chegar ao ataque. Lá, João Pedro achou Roberto em situação de ultrapassagem e acionou o lateral-esquerdo, que invadiu a área e chutou cruzado para aumentar a vantagem rubro-negra.

Com os gols relâmpagos, o Leão se deu ao luxo de diminuir o ritmo e passou a controlar a partida. Ainda assim, foram os donos da casa que tiveram as melhores chances de voltar a balançar as redes. Na reta final do primeiro tempo Samuel colocou Ronaldo Zílio para trabalhar e David acertou o travessão.

Só aos 46 minutos Ronaldo, o do Vitória, precisou trabalhar. O goleiro espalmou para escanteio um chute forte de Maradona, que arriscou de fora da área com a perna esquerda.

Na segunda etapa a partida seguiu sob o controle do Vitória. O Leão já não era mais tão ofensivo, mas soube ditar o ritmo do jogo para não ser ameaçado pelo Bode.

Vez ou outra, quando achava espaços, se aproximava de fazer o terceiro gol, como aconteceu aos 29 minutos, com Vico. O meia-atacante tabelou com Roberto e apareceu dentro da área para mandar um bonito voleio, defendido pelo goleiro do time adversário.

Na reta final da partida Rodrigo Chagas promoveu mudanças e deu oportunidades para Eduardo e Ygor Catatau, que entraram nas vagas de Soares e Samuel.

Poucos minutos depois o Vitória ficou com um jogador a mais porque Breno, zagueiro do Conquista, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo.

Nem o jogador a mais mudou o panorama da partida. O time treinado por Rodrigo Chagas não fez nenhuma questão de aproveitar a superioridade numérica e seguiu postado para proteger a vantagem construída nos minutos iniciais do jogo no Barradão.

Foto: Divulgação/ATarde

Reforço

O Vitória oficializou, nesta quarta, a contratação do atacante Samuel Granada. O jogador de 20 anos chega emprestado pelo Fluminense e vai ficar na Toca do Leão até o fim da Série B.

“Estou muito feliz com essa oportunidade e espero ajuda o Vitória fazendo muitos gols”, disse o atleta em entrevista ao site do clube.

