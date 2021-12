Vitória encerra atividades na Toca e embarca para BH

Último treino no Barradão na temporada 2013, neste sábado, 7. E, como reflexo da campanha do time na temporada, só alegria. Com um rachão descontraído, os jogadores finalizaram a preparação para encarar o Atlético-MG, ainda visando uma vaga na Libertadores ano que vem.

Já com a equipe definida para o duelo decisivo, o técnico Ney Franco apenas observou o "baba" entre os atletas, que teve o baixinho Juan em um dos gols e William Henrique como arqueiro do outro time - que levou quatros gols durante o recreativo.

Foi a última atividade do elenco rubro negro no Barradão neste ano. Após a partida decisiva contra o time mineiro, os jogadores serão liberados para as férias de fim de ano.

Depois das atividades, a delegação seguiu para Belo Horizonte, onde ficará concentrada até o duelo com o Galo neste domingo, 8, às 16h. Além de vencer, o Leão tem que secar Goiás e Botafogo e torcer para que a Ponte Preta não vença a Copa Sul-Americana.

adblock ativo