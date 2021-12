Vitória encara São Paulo para tentar se afastar da zona

O cúmulo da loucura é apostar coluna do meio na loteria esportiva no duelo deste domingo, 9, entre Vitória e São Paulo, no Barradão. Em todo histórico do confronto, empate é algo que nunca aconteceu quando o jogo acontece no templo do Rubro-Negro.

Em 13 jogos no Manoel Barradas, apenas uma torcida saiu satisfeita do encontro. Os rubro-negros levam uma pequena vantagem com seis triunfos. Já o Tricolor Paulista soma cinco vitórias. Além do resultado, a torcida vencedora costuma sair rouca da Toca. De 1996 até ano passado, foram marcados 37 gols, uma média de quase 3 tentos por jogo. Na distribuição de bolas na rede, outro equilíbrio: o Leão marcou 18, enquanto o São Paulo tem um gol a mais.

Caso o jogo de logo mais seja semelhante aos últimos dois confrontos, a média de comemorações vai crescer. Nas duas últimas edições do Brasileirão em que o Leão esteve presente, o time baiano venceu os paulistas por 3 a 2.

Reforço

Na tentativa de mais um triunfo diante do Tricolor, o Vitória vai contar com o retorno de uma importante arma: Dinei. E o artilheiro do Leão na temporada com nove gols, costuma marcar contra o São Paulo. Nos últimos cinco jogos contra a equipe paulista, ele fez três gols. Contudo, o centroavante garante que não quer ser o salvador da pátria.

"O Edno é um parceiro meu. Jogamos juntos no Noroeste, em São Paulo. Chamamos ele de coringa, porque ele faz várias funções. Eu fico feliz por ele está jogando comigo e acho que vai me ajudar a manter esta boa média contra o São Paulo. Agora, a responsabilidade não é só do pessoal da frente, mas de todo grupo. O importante é vencer", garante Dinei.

O camisa 9 pode pregar a humildade, mas o treinador Ney Franco aposta todas as fichas no bom retrospecto do atacante contra o São Paulo. "Dinei é jogador de área, que perturba muito os dois zagueiros, ajuda na marcação e tem uma presença de área. Foi um dos artilheiros ano passado e já fez gols no segundo turno. Do lado contrário, existe uma preocupação com esse atleta. Fez falta contra o Grêmio. Espero que esteja em uma boa tarde", disse Ney Franco.

Dúvidas

Se o ataque já está definido, o meio-campo será a dor de cabeça de Ney Franco. O comandante aguarda a liberação de Luiz Gustavo das dores no joelho para definir o setor.

Caso o jogador não atue, José Wellison retorna ao time. "A gente está sem um meia. Com a lesão do Marcinho, estamos sem. No elenco, o mais próximo de fazer esse trabalho é o Juan. Ainda tenho dúvida", completou o treinador.

