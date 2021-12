Vitória encara Santos e tenta quebrar tabu histórico

O Vitória nunca derrotou o Santos, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, 6, o Leão espera fisgar o Peixe e, para isso, conta com a ajuda de um cara que entende do assunto. O zagueiro Ednei vivia da pescaria antes de se aventurar no mundo da bola. Conhecia como ninguém os açudes de Andorinha, onde nasceu.

As pescarias ficaram pra trás e agora o negócio do beque é evitar que os atacantes adversários aprontem pra seu lado. "Me esforço ao máximo para parar os atacantes, o que não é fácil. Tento ajudar a equipe a sair sempre com a vitória", disse o xerife.

Ednei vai atuar ao lado de Luiz Gustavo, que iniciou o último jogo, contra o Sport, pela Sul-Americana, como titular. Ney Franco, por sinal, não poupou elogios ao defensor. "Ele é um jogador que vai no limite. Ele fez excelente partida. É um jogador que confio muito e acredito muito", avalia.

É bom que a dupla de zaga esteja afinada. Afinal, o Santos, 11º colocado, tenta se recuperar após duas derrotas seguidas. Além disso, o Peixe sempre bate no Leão lá em Sampa quando o duelo é pelo Brasileiro. Em 15 duelos em terras paulistas, foram dez triunfos do alvinegro e cinco empates.

A última igualdade no placar ocorreu em 2010, na Vila Belmiro: 1 a 1. Neymar abriu o placar para a equipe praiana e Júnior Diabo Loiro empatou para o rubro-negro.

Willie substitui hermano

Com um edema na coxa, o argentino Escudero foi vetado pelo departamento médico do jogo de logo mais. Ele deve ser substituído pelo atacante Willie, que se recuperou das dores no joelho e embarcou com o grupo.

Além de Ednei ocupando a vaga do lesionado Roger Carvalho e Luiz Gustavo substituindo Kadu - também contundido -, o time ainda pode ter as entradas de Nino no lugar de Ayrton e Neto Coruja na vaga de Luís Aguiar. Wilson continua no departamento médico.

adblock ativo