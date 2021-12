Vitória encara primeiro teste 'para valer' da temporada

Existe uma máxima, não só na Bahia, de que o ano só começa de verdade após o Carnaval. Seja verídica ou não, para o Vitória, ela faz todo sentido. Afinal, nesta Quarta-feira de Cinzas, às 20h45, o Leão terá o seu primeiro teste 'para valer' na temporada: pega o Vitória da Conquista, em Ilhéus, pela 2ª rodada do Baianão.

Teste 'para valer' porque o adversário desta quarta, 10, considerado a terceira força do estado, é o atual vice-campeão baiano, feito que o levou à disputa da Copa do Nordeste. Nos dois jogos antes do Conquista, o Leão passou com facilidade pelos rivais: 5 a 1 sobre o Tianjin Quanjian, no amistoso na Fonte Nova, e 3 a 0 sobre a Jacuipense na estreia do campeonato, no Barradão.

O Bode manteve boa parte do time que surpreendeu no ano passado, como os meias Diego Aragão, Carlinhos e Rafael Granja, além do atacante Tatu (veja mais detalhes na matéria ao lado). O técnico é o mesmo, Evandro Guimarães. Um trunfo para o Vitória é o fato do alviverde não jogar em sua casa, o Estádio Lomanto Júnior, que está em reformas, mas sim em Ilhéus.

O comandante rubro-negro, Vágner Mancini, admitiu que já vinha observando o rival. "Estamos monitorando desde a estreia. Já nos passaram informações sobre a equipe, inclusive de que tem alguns atletas que jogaram em outros lugares no 2º semestre (do ano passado) e retornaram", disse. "Vão tentar fazer um bom jogo, mesmo sendo fora de casa. Diante disso, talvez tenhamos dificuldades", completou.

Um fator temido pelos dois lados é o estado do gramado do Mário Pessoa. Mancini se mostrou preocupado: "O campo não está bom e é muito grande. Em Salvador, na Fonte Nova, Pituaçu ou Barradão, temos essa certeza de que vamos encontrar um campo bom. Fora de casa, não. Temos essa necessidade de superação".

Única mudança

Apesar de tudo, Mancini não planeja mudar tanto o time que passou fácil pelos dois primeiros testes do ano. O esquema sem atacante de referência, com quatro homens leves na frente, continua. A única mudança será a entrada de Alípio na vaga que era de Arthur Maia, que ainda não se recuperou de uma lesão.

"O esquema é o mesmo, até porque não temos um jogador adiantado, que possa fazer a função de atacante de área. Tem que ter essa movimentação. Maia é um meia esquerdo nato, com maior visão de jogo. Alípio tem perfil mais de atacante, pode jogar pelos lados, o que nos dá a possibilidade de entrada na área por dentro", explicou Mancini. "Muda em termos de movimentação. Espero que, em termos de esquema, nada modifique", completou.

Se por um lado os jogadores tiveram dez dias de descanso desde a última partida, agora eles vão encarar uma maratona: o clube não encontrou vagas de hotel para passar a noite desta terça, e viajará para Ilhéus, de avião, somente às 12h desta quarta. De lá, vão para o mesmo hotel onde vão descansar após o jogo. O retorno à capital baiana está previsto para esta quinta-feira, ainda pela manhã.

Bode lamenta sequência

O Vitória da Conquista terá pela frente dois dos jogos mais importantes do seu semestre: além do Leão, encara no sábado o Ceará, pela Copa do Nordeste. Mas com o Estádio Lomanto Júnior segue em reformas, o Bode lamenta mandar as partidas em Ilhéus - palco que o presidente do clube, Ederlane Amorim, considera muito mais favorável para os seus rivais em termos de público.

"Deixaremos de jogar ao lado do torcedor contra grandes times. Perderemos renda, já que aqui teríamos média de 15 mil pessoas, e lá em Ilhéus talvez não tenhamos nem 5 mil. E ainda há o desgaste físico, já que Vitória e Ceará devem chegar de avião e nós de ônibus", disse Amorim.

Segundo o mandatário, a previsão da prefeitura de Conquista era de entregar o Lomantão - que teve troca de gramado e ampliação da arquibancada - para o jogo desta quarta. A nova data é 25 de fevereiro, para enfrentar o Flamengo-PI, pelo Nordestão. "Seria um presente ao nosso torcedor entregar o estádio em jogos contra Vitória e Ceará. A gente lamenta, mas comemora o fato de ter esses jogos por disputar competições tão importantes. Queria ter esse problema todos os anos", disse o presidente.

A grande queixa do mandatário está na escolha do árbitro Jailson Macedo de Freitas. "Pedimos à federação desde 2014 que não o escalasse mais para nossos jogos. Ele comete sistematicamente erros contra a gente. Na final do ano passado, por exemplo, foi escalado contra nossa vontade e cometeu vários erros. Se o próprio tivesse o menor bom senso, não aceitaria vir para um jogo nosso", bradou.

