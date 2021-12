Vitória encara o vice-líder Atlético-GO na Fonte Nova

Mais um técnico começa um trabalho, mais um ciclo se inicia e mais uma vez as esperanças se renovam. O roteiro do Vitória se mostra um pouco repetitivo nesta temporada, afinal de contas, cinco treinadores já passaram pelo comando do time, mas o fantasma da zona de rebaixamento teima em rondar a Toca do Leão.

Para reverter essa situação, o Rubro-Negro apostou suas fichas no experiente treinador Geninho, que assumiu após a demissão de Carlos Amadeu e fará sua estreia nesta terça-feira, 24, às 21h30, na Arena Fonte Nova, diante Atlético-GO, o vice-líder da Série B. A partida é válida pela 24ª rodada.

Apesar da novidade no branco de reservas, o Leão deve entrar em campo sem muitas mudanças. Felipe Gedoz e Lucas Cândido voltam após cumprirem suspensão. Jordy Caicedo deve entrar no ataque. Na zaga, Everton Senna, lesionado, dá lugar a Zé Ivaldo. Outro que deixará o time titular é o lateral-direito Van, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Dura sequência

A dura sequência contra equipes que estão no alto da tabela - Atlético-GO, Bragantino e Sport - representa um perigo iminente para a equipe baiana, que foi derrotada pelos dois últimos lanternas da Segundona.

Por isso, um triunfo em cima dos goianos ou em um dos próximos duelos pode ser valisoso para se manter fora do Z-4, já que a distancia para o lanterna é de apenas um ponto. O Vitória ocupa a 16ª colocação, com 24, e o Figueirense está em último, com 23.

Retrospecto

Para a partida contra o Atlético-GO, o retrospecto costuma ser bastante equilibrado. Em 12 jogos disputados, três vitória para cada lado, além de seis empates. No entanto, uma temporada em específica marcou alguns desses jogos na memória do Leão, seja de maneira positiva ou não.

Em 2010, Vitória e Atlético-GO se enfrentaram quatro vezes, duas pelo Brasileirão e duas pela semifinal da Copa do Brasil. Pelo torneio mata-mata, após perder de 1 a 0 no jogo de ida, em Goiânia, o Leão se impôs na Toca e aplicou uma sonora goleada de 4 a 0 e conseguiu a vaga para a grande decisão, que acabou sendo faturada pelo Santos de Neymar, Ganso, Robinho e cia.

Apesar do desfecho positivo na Copa do Brasil, o roteiro no Brasileirão foi bastante diferente. Em um ano de altos e baixos, o Vitória fez uma campanha ruim no campeonato e, quis o destino que as duas equipes, que brigavam ponto a ponto pela permanência na Série A, se enfrentassem na última rodada. Apenas o triunfo interessava ao Rubro-Negro baiano e, na partida, dentro do Barradão, um empate sem gols decretou o rebaixamento do Rubro-Negro.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

