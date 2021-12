Vitória encara o Santos precisando dos três pontos

Na noite desta sexta-feira, 5, o Rubro-Negro medirá forças contra a equipe santista no Barradão e conta com o apoio da torcida para conquistar um triunfo importantíssimo na luta contra o rebaixamento.

A equipe do técnico Carpegiani não contará com os jogadores Léo Gomes e Neílton, suspensos. Este último expulso após o apito final no confronto contra o Internacional, domingo passado. Em contrapartida, terá a volta do atacante Erick, que estava machucado, e do volante Willian Farias, que sofria com lesões e agradeceu ao companheiro Léo Gomes pelas boas atuações, o que lhe permitiu recuperar com mais calma, coisa que não estava acontecendo anteriormente.

“Converso muito com o Léo Gomes e agradeço, entrou no time e foi bem. Isso me deu tempo. As pessoas me esqueceram um pouco, deixaram eu me recuperar, pararam de me pressionar para voltar antes, isso aconteceu com frequência antes do Léo Gomes se destacar como vem se destacando. Fui muito pressionado, não só pela imprensa, mas internamente no clube e pelo torcedor para voltar antes. Eu mesmo me pressionei para voltar antes. Isso atrapalhou um pouco”, revelou Farias.

O técnico do Vitória faz mistério e só deverá divulgar a escalação completa minutos antes de iniciar a partida. Precisando do resultado positivo, ele pode colocar uma equipe mais ofensiva com Rhayner no lugar de Léo Gomes ou manter a formação substituindo o volante suspenso por Meli ou por Willian Farias, que atuou somente 45 minutos na partida do time de aspirantes.

Já a equipe do Santos, que se encontra na primeira metade da tabela, quer manter o embalo e continuar subindo. Os principais desfalques do time de Cuca são os Zagueiros Lucas Veríssimo e Robson Bambu, ambos machucados. A principal novidade fica por conta do retorno do atacante Rodrygo, preservado nas últimas partidas do clube.

A partida começará às 21h30 e promete ter um bom público, já que na última terça-feira, a diretoria realizou promoção para atrair os torcedores.

adblock ativo