Vitória encara o Paraná para seguir na liderança da Série B

Ameaçado pelo Criciúma, o Vitória visita o Paraná neste sábado, 13, às 16h, no Durival de Britto, para manter vivo o sonho da conquista da Série B 2012. Líder da tabela desde a 18ª rodada, o Leão está há apenas nove jogos de gritar "é campeão".

A diferença para o vice-líder, que já chegou a ser de sete pontos, caiu para apenas dois após as últimas rodadas. O Vitória tem no momento 60 pontos contra 58 dos catarinenses. Alerta ligado para o time rubro-negro, que terá que garantir o triunfo em Curitiba para se mantar na ponta.

O empate não interessa ao rubro-negro, já que, se o Criciúma vencer o Boa Esporte nesta 29ª rodada, as duas equipes empatariam em 61 pontos, sendo que o Tigre possui um triunfo a mais e assumiria a liderança. A partida em Varginha também acontece no sábado, às 16h.

O Paraná, por sua vez, não atravessa um bom momento no torneio. O time, que já chegou a ser o quinto colocado, vem em queda livre desde a 10ª rodada, e hoje ocupa a 14ª posição, com 35 pontos. No entanto, jogando no Durival de Britto, o time paranista só perdeu três vezes, para América-MG, Atlético-PR e Goiás.

Vitória - O maior problema para o técnico Paulo César Carpegiani está na lateral direita do campo. Sem Nino Paraíba e Léo, lesionados, o comandante rubro-negro volta a apelar para Carlinhos, que não foi bem quando teve oportunidades como titular.

Pensando nisso, o treinador estuda a possibilidade de montar um esquema com três volantes no meio de campo, para fortalecer a marcação nas subidas de Carlinhos e Gilson. Caso contrário, voltará a utilizar Tartá e Pedro Ken como armadores da equipe. A dúvida só será solucionada minutos antes do apito inicial.

Outro problema para Carpegiani, este não tão grave, está no ataque. Ainda sem William - que só deve retornar diante do ASA, na terça-feira, 16 -, o treinador optou por Willie ao lado de Elton, que vem exercendo muito bem seu papel de artilheiro do time: já são sete gols em onze jogos pelo Leão.

Paraná - A equipe tricolor atravessa uma grave crise administrativa, que vem refletindo no seu desempenho na Série B. Ainda nesta semana, a diretoria admitiu que atrasou o salários dos jogadores. Estes, por sua vez, já haviam emitido anteriormente uma carta reclamando das condições ruins de trabalho no clube.

Com o ambiente conturbado, o time despencou na tabela e demitiu seu treinador, o ex-meia do Bahia, Ricardinho. O atual comandante é um velho conhecido da torcida rubro-negra, o técnico Toninho Cecílio, que participou do rebaixamento do Leão para a Série B em 2010.

O Vitória também encontrará velhos conhecidos com o uniforme do Paraná. O volante Ricardo Conceição, o meia Lúcio Flávio e o lateral Fernandinho, ex-jogadores rubro-negros, estão entre os titulares para a partida. O último, por sinal, deve atuar deslocado no meio-campo, participando da armação de jogadas.

