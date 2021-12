Vitória encara o Paraná na volta do Brasileirão

Foram longos 36 dias sem ver o time do coração, mas finalmente os rubro-negros vão poder matar a saudade do Vitória, e também do Barradão. Passada a Copa do Mundo, o Leão entra em campo nesta quarta-feira, 18, às 21h, para enfrentar o Paraná, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>>Acompanhe os lances da partida entre Vitória x Paraná

O período de pausa para o Mundial parece ter sido bem aproveitado pelo Rubro-Negro. Além de descansar o grupo e treinar, a diretoria reforçou a equipe com oito novos jogadores. Do gol ao setor de ataque, todas as posições foram contempladas.

Quem for ao Barradão nesta quarta, no entanto, vai encontrar rostos já conhecidos da torcida em campo. Dos oito reforços contratados, quatro foram regularizados a tempo para estrear nesta quarta: o lateral Nicolas Benitez, os volantes Marcelo Meli e Arouca e o goleiro João Gabriel, que já treinava com o elenco na Toca do Leão, mas só foi anunciado nesta terça, 17, pela cúpula rubro-negra.

O zagueiro Ruan Renato e os atacantes Erick, Bruno Gomes e Walter Bou ainda não estão aptos a atuar.

De qualquer forma, mesmo que não seja nesta quarta, trocas devem acontecer. O time-base do Vitória está em processo de mudança, e as novas peças serão lançadas aos poucos, como explicou o técnico Vagner Mancini em entrevista coletiva semana passada.

“Acho que, para o jogo contra o Paraná, talvez a gente tenha a equipe basicamente que vinha jogando junto há mais tempo, com uma ou outra entrada de jogadores. Já no Ba-Vi [domingo], talvez eu tenha mais atletas à disposição”, comentou o treinador.

Além de não poder contar com os reforços ainda não regularizados, Mancini também não poderá escalar Neilton, seu principal jogador na temporada. O camisa 10 está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Outro desfalque por indisciplina é Yago, expulso contra o São Paulo na última rodada antes da parada da Copa.

Por outro lado, o treinador rubro-negro ganhou uma opção vinda do departamento médico. Depois de três meses longe dos gramados, o lateral-esquerdo Bryan está apto para retornar ao time do Leão. O jogador era dono da posição até sofrer uma lesão no músculo adutor da coxa.

Problemas semelhantes

A regularização de reforços também deve interferir na escalação do Paraná, adversário do Vitória na noite desta quarta.

O Tricolor se reforçou com o meia Nadson e o atacante Rodolfo, mas Rogério Micale não poderá escalar os jogadores contra o Vitória, pois a dupla não teve o nome publicado no Boletim Informativo (BID) da CBF.

A briga na parte inferior da tabela é outro fato que une os clubes. O Rubro-Negro ocupa atualmente a 16ª posição na tabela, e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Situação que pode mudar ao fim da rodada, já que apenas dois pontos separam o Leão do Paraná, 18º colocado.

adblock ativo