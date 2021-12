Vitória encara o Joinville para se firmar no G-4

A depender da combinação de resultados, será possível voltar de Santa Catarina até mesmo com o acesso carimbado, mas o objetivo primeiro do Vitória na tarde deste sábado, 17, contra o Joinville, é somar pontos para se manter no G-4 e depender das suas próprias forças na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 69 pontos ganhos, o rubro-negro baiano, então o quarto colocado na tabela de classificação, tem ainda no seu encalço o São Caetano, quinto colocado, com dois pontos a menos. Como tem duas vitórias a mais do que o Azulão, o time baiano precisará de pelo menos um empate na Arena Joinville para se manter à frente e trazer a decisão para o Barradão, onde, no próximo sábado, 24, recebe o Ceará, pela última rodada.

Hipótese ainda melhor é a de se classificar com antecipação; para tanto, basta abrir pelo menos três pontos de diferença sobre o time do ABC paulista, que recebe o líder Goiás no Anacleto Campanella: o Vitória precisaria empatar e contar com uma derrota do São Caetano ou vencer o JEC e ser ajudado por qualquer tropeço do Azulão.

Já a possibilidade de se consagrar como campeão do torneio é mais remota: além de precisar bater o JEC e o Vozão, o rubro-negro precisará secar o Goiás, que já soma 74 pontos, o vice-líder Criciúma, que já tem 71, e o terceiro colocado Atlético-PR, clube que tem 69 pontos ganhos. Na rodada derradeira, o Esmeraldino pega o Joinville em casa, o Tigre joga fora contra o Avaí e o Furacão recebe o rival Paraná.

Além de Joinville x Vitória e de São Caetano x Goiás, o sábado que fecha a penúltima rodada da Série B tem ainda os duelos Criciúma x Atlético-PR, Barueri x Avaí, Ipatinga x Guaratinguetá, Ceará x Bragantino, América-RN x América-MG, Boa Esporte x ABC e CRB x Guarani.

Vitória - A derrota por 1 a 0 para o Guaratinguetá na rodada passada fez o técnico PC Gusmão despertar para a necessidade de promover mudanças na equipe rubro-negra. Duas delas se impuseram naturalmente: destaques do elenco, Willie e Pedro Ken reassumem a titularidade no meio campo.

Enquanto a jovem promessa das divisões de base volta ao time depois de ter cumprido suspensão no jogo contra o Guará, o meio campista nipônico retorna após ter ficado três jogos afastado por conta de uma lesão muscular.

Já a terceira mudança é de ordem técnica: sob a justificativa de que poderá ganhar maior mobilidade na saída de bola, Gusmão decidiu sacar o volante Uelliton e lançar mão do canhoto Fernando Bob. Bob atuará ao lado de Michel.

Esta mudança no meio campo foi além: o "vovô" acabou cortado da lista de relacionados para a partida e voltou para Salvador, assim como o meia Arthur Maia e o atacante Dinei, que também não seriam aproveitados em Joinville. Rodrigo Mancha, Tartá, Marquinhos e Marcelo Nicácio serão as opções para estas posições.

Joinville - Embora já não possua chances de classificação na Série B e esteja focado na disputa da Copa Santa Catarina, por ser este um torneio que garante uma vaga na Copa do Brasil 2013, o JEC, ao contrário das especulações, não entrará em campo com time reserva.

Logo, a equipe do técnico Artur Neto não deverá ser muito diferente daquela que começou o jogo da rodada passada, contra o Bragantino, no interior de São Paulo.

A principal baixa é o zagueiro Maurício, que acumulou três cartões amarelos e está suspenso. Pedro Paulo entra em seu lugar e deve formar dupla de zaga com Diego Jussani.

Já o atacante Aldair sentiu dores no músculo adutor da coxa e virou dúvida. Como Adaílton tem vínculo com o Vitória e não poderá atuar, as opções do treinador são Jean Carlos e Fernando Viana.

