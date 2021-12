Vitória encara o Ipatinga para se manter como líder

Na tarde deste sábado, 8, o Vitória tem mais um importante compromisso na sua jornada por retornar à elite do futebol nacional: encara o Ipatinga fora de casa, com o objetivo de se garantir na primeira colocação.

Na ponta da tabela há cinco rodadas, o rubro-negro soma 49 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Criciúma. Se vencer ou se empatar, o Leão já se mantém no topo da tabela de classificação. Contudo, se sofrer um revés para o time mineiro, pode ser ultrapassado pelo Tigre, time sobre o qual ainda tem a vantagem de possuir um saldo de gols maior: 18 contra 15.

Para voltar a vencer depois de dois empates consecutivos, o técnico Paulo César Carpegiani terá que mandar a campo um time diferente do que tem atuado: o zagueiro Victor Ramos, suspenso, está fora do jogo. Em seu lugar, o treinador deverá lançar mão de Rodrigo Costa. Por opção técnica, Carpegiani deve mexer também no meio campo: Tartá poderá entrar em lugar de Willie.

O Ipatinga, que vem de uma derrota para o Asa por 3 a 0 na última rodada, ocupa a 18ª posição, na zona de rebaixamento, com 15 pontos ganhos. O técnico Eugênio Souza não contará com o zagueiro Thiago Alencar, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Asa. A dúvida é quem será o seu substitituto: Max Lelis e Lucão são as opções disponíveis no banco para o treinador.

Além de Ipatinga x Vitória, o sábado que fecha a 23ª rodada tem ainda os duelos Joinville x Avaí, Criciúma x América-MG, CRB x Goiás e São Caetano x ABC.

Ipatinga - Pensando na vitória sobre o líder do campeonato para encostar nos times que brigam para sair da zona da degola, o time mineiro treinou na manhã desta sexta-feira, 07, no estádio do Ipatingão, em Minas Gerais.

Primeiro, o treinador Eugênio Souza trabalhou o posicionamento da equipe e, depois, os jogadores participaram do tradicional 'rachão'.

Com o terceiro cartão amarelo, o zagueiro Thiago Alencar está fora do jogo contra o Leão. As opções para o técnico são os reservas Max Lelis e Lucão.

Na zona de rebaixamento da Série B desde a quinta rodada, em 22 jogos, o Ipatinga soma quatro vitórias (três delas jogando em casa), três empates e quinze derrotas - um aproveitamento de 22,7%. Dono da pior defesa do campeonato e do segundo pior ataque, o time mineiro já levou 46 gols e marcou apenas 18.

Vitória - O técnico Paulo César Carpegiani não poderá contar com o zagueiro Victor Ramos, que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo na partida da última terça-feira, 4, contra o Criciúma. Em seu lugar, o treinador deverá lançar mão de Rodrigo Costa.

A outra mudança no time não é imposta por suspensão ou por contusão: trata-se de uma opção de Carpegiani. O comandante rubro-negro deverá sacar o jovem Willie do time e dar uma nova chance a Tartá.

Na lateral direita, Nino Paraíba, que havia sofrido uma pancada no jogo contra o Tigre, virou dúvida para a partida, mas treinou normalmente na última quinta-feira, 6, e deve ser confirmado para o jogo.

Líder isolado com 49 pontos, o Vitória já venceu 15 partidas, empatou quatro e perdeu três. O rubro-negro marcou 40 gols e levou 18. Melhor time do torneio, o Leão tem 74,2% de aproveitamento.

adblock ativo