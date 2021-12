Vitória encara o Inter pela semifinal do Brasileirão Feminino A2

Time feminino do Vitória encara o Internacional pela semifinal do Brasileirão A2 nesta segunda, 25, às 15h. A primeira partida acontece no Barradão.

Será o encontro da melhor defesa do campeonato, a do rubro-negro, com o melhor ataque, a do colorado. O time baiano tomou apenas um gol, enquanto o gaúcho balançou as redes 26 vezes.

Para Isabela Melo, capitã da equipe, esta semifinal significa que elas estão no caminho certo. "Era um começo de um projeto que hoje a gente vem colhendo frutos. Se Deus quiser, vamos em busca do acesso", afirmou a zagueira.

A equipe rubro-negra foi rebaixada da serie A1 ano passado após ter ficado com a última posição do seu grupo.

Sobre o jogo, Isabela acredita que será uma partida muito disputada. "O Inter é uma grande equipe, nova no futebol feminino, porém tem atletas de alto nível. São duas equipes bem estruturadas. Esperamos que a gente coloque em campo tudo que a gente vem trabalhando", afirmou a camisa 4.

