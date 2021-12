Vitória encara o Grêmio no sul para se distanciar do Z-4

A situação não é confortável, mas a saída da zona de rebaixamento, após o triunfo convincente sobre o Palmeiras, na última quarta-feira, 8, por 3 a 1, deixou o torcedor rubro-negro cheio de confiança.

Com 38 pontos – dois a mais que o Sport, primeiro integrante do Z-4 –, o Vitória, 16º colocado, tem de ganhar duas ou três de cinco partidas para se livrar da degola.

E a primeira já pode ser a deste domingo, 12, diante do Grêmio, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 34ª rodada.

Para deixar o torcedor mais confiante, o portal A TARDE aponta cinco motivos que podem contribuir com a permanência da equipe vermelha e preta na elite.

O primeiro, claro, é a força longe de Salvador. Com sete vitórias fora de casa, o Vitória tem a quarta melhor campanha do Brasileirão como visitante. O aproveitamento é de 52,08% (25 pontos).

A segunda característica positiva é a recuperação da equipe comandada por Vagner Mancini no returno do campeonato: 19 pontos somados e décimo melhor desempenho em 14 rodadas.

Além disso, a terceira opção de esperança também passa pelo returno: o Leão faz melhor campanha que Coritiba, Sport, Ponte, Avaí e Atlético-GO, seus rivais na luta contra o rebaixamento.

A quarta arma rubro-negra é seu contra-golpe veloz e fatal, que contribuiu e muito para a equipe ter o sétimo melhor ataque do Brasileiro com 43 gols marcados, ao lado do Flamengo.

O quinto e o mais importante argumento: o Vitória fez as pazes com o Barradão e voltou a vencer em casa. Se bater Cruzeiro e Flamengo em seus domínios, estará muito perto da salvação.

Mas pontuar no jogo deste domingo será importante. O Grêmio ainda briga pelo título – oito pontos atrás do líder Corinthians –, e o Vitória terá três desfalques.

O primeiro está na defesa. O zagueiro Wallace, ex-gremista, não pode enfrentar o clube gaúcho por força contratual. Já os volantes Uillian Correia e Yago terão de cumprir suspensão: o primeiro foi expulso contra o Palmeiras, enquanto o segundo levou o terceiro cartão amarelo. Os prováveis substitutos devem ser Ramon, Patric (improvisado no meio) e Neilton. Caíque Sá retorna à ala direita.

adblock ativo