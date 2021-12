Vitória encara o Flamengo para quebrar jejum e deixar o Z-4

O Vitória vive seu momento de maior pressão no ano. Aproximando-se da reta final do Campeonato Brasileiro, encara neste sábado, 10, às 18h30, no Barradão, o vice-líder Flamengo. O jogo é válido pela 24ª das 38 rodadas.

Até mesmo a vantagem de atuar em seu estádio pode ser um fator de pressão. O último triunfo no Barradão foi em 29 de junho, quando fez 3 a 2 no Sport pela 12ª rodada.

Depois, o Leão teve três insucessos consecutivos em casa. Pela Copa do Brasil, perdeu do Cruzeiro por 2 a 1. Pelo Brasileiro, ficou no 0 a 0 com o Fluminense e levou 3 a 2 do Santos. Seu jogo seguinte como mandante foi no Joia da Princesa, em Feira de Santana, onde bateu o Coritiba por 3 a 1. Na ocasião, o Barradão estava fechado como centro de treinamento da Olimpíada.

Quando regressou a seu estádio, o Vitória empatou com o Santa Cruz por 2 a 2, em jogo no qual, diante do vice-lanterna, vencia por 2 a 1 até 40 minutos do segundo tempo. Depois, por escolha própria, mandou duas partidas na Fonte Nova. Triunfos por 2 a 1 sobre Coritiba, pela Sul-Americana, e América-MG, pelo Brasileiro.

Neste sábado, o Leão volta para casa com a obrigação de provar que não perdeu a sintonia com a Toca. Até porque essa é a única forma de deixar a zona de rebaixamento. O time é o 18º colocado com 26 pontos. Em sua alça de mira, estão Figueirense, Sport e Internacional, com 27, e São Paulo, 28.

O zagueiro Kanu comentou: "A gente está em um momento difícil e há jogadores aqui que são jovens e não viveram muito isso. Nós, os mais experientes, temos passado a eles que é uma fase, que isso vai passar. A gente vai sair desta situação".

Público recorde

Uma notícia neste sábado representa uma faca de dois gumes ao Leão. A princípio, ela é bem positiva: será o maior público do Barradão em 2016. Até então, o recorde era do primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, quando 20.174 torcedores assistiram à vitória por 2 a 0 sobre o Bahia.

Na noite desta sexta-feira, 9, cerca de 25 mil pessoas já haviam garantido ingresso para o duelo com o Flamengo. Contudo, o problema é que o público em peso no estádio pode se transformar em mais um fator de pressão dentro de campo.

O lateral esquerdo Diego Renan, um dos líderes do plantel, foi curto e direto sobre o que fazer para manter a vibração : "É ir para cima do Flamengo e ganhar e o jogo. Esse é o único resultado que nos interessa".

Para a partida, os desfalques são o volante Marcelo, suspenso, e o zagueiro Victor Ramos, lesionado. Por outro lado, retornam o volante Willian Farias e os atacantes Kieza e Vander. Além disso, o também atacante Zé Eduardo está relacionado e deve fazer sua estreia.

adblock ativo