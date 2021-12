Vitória encara o Figueirense para deixar o Z-4 distante

Desde a derrota na estreia por 4 a 1 para o Santa Cruz - o pior revés da 1ª rodada - que o Vitória não figura na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Até porque, logo na partida seguinte, recuperou-se ao bater o Corinthians, atual campeão, por 3 a 2.

Agora, o temor voltou. Neste sábado, 30, às 18h30, o Leão pega o Figueirense em Florianópolis. Se perder, terá de ligar o secador para não fechar a 17º rodada no grupo dos quatro rebaixados. Em 13ª lugar com 19 pontos, o Vitória pode ser ultrapassado por cinco times. E um deles seria justamente o Figueirense, que ocupa a 18ª colocação com 17 pontos.

Já Sport e Coritiba só precisariam de um empate para deixar o Rubro-Negro para trás. Santa Cruz e Botafogo, por sua vez, necessitariam de um triunfo. Se três desses quatro times alcançarem o resultado, a combinação será suficiente para empurrar o Leão para a zona (ver classificação e tabela da rodada no Placar Giramundo, ao lado).

Entretanto, apesar de ser fora de casa, o contexto do jogo desta noite traz estímulos positivos ao Vitória. A começar pelo fato de o Figueirense estar há sete jogos sem triunfo. É a segunda pior sequência do campeonato, ao lado da do América-MG, e menos ruim apenas que a do Inter, que não vence há oito rodadas.

O time catarinense até está invicto em casa, mas empatou cinco e só venceu três das partidas que fez como mandante. Nas últimas três vezes em que atuou em Florianópolis, empatou com Coritiba, Atlético-MG e Chapecoense.

Além disso, o frio do inverno do Sul do país tem feito bem ao Leão. A ocasião em que o time baiano esteve mais ameaçado de entrar na zona foi no começo da 10ª rodada, quando iria enfrentar o Grêmio no dia 23 de junho, em Porto Alegre. O Rubro-Negro estava em 15º lugar com nove pontos, somente um a mais do que os últimos cinco colocados. Porém, fez 2 a 1 em cima de um dos candidatos ao título e deu um 'chega pra lá' no Z-4.

A segunda e até aqui última vez que o Vitória esteve na região sul foi há duas semanas, pela 15ª rodada, quando arrancou um bom empate em 1 a 1 após sair perdendo do Atlético-PR em Curitiba.

No domingo passado, porém, de volta ao Barradão, o Vitória levou 3 a 2 do Santos. Agora, para retomar o caminho dos bons resultados, o técnico Vagner Mancini trabalha pela evolução do setor defensivo.

"Tivemos uma semana de treino que deu para acertar algumas coisas na parte defensiva, que tem sido o nosso grande calo. O time joga bem, chega bem no ataque, mas tem tomado alguns gols que não vinha tomando. Por isso, demos ênfase à defesa nos treinos da semana. Espero agora que o time possa mostrar que evoluiu em termos defensivos, e que isso nos gere um equilíbrio de jogo", afirmou.

Mudanças

Mancini também promoveu mudanças na escalação. A principal é o retorno do goleiro e capitão Fernando Miguel, que, após um mês lesionado, reassume o posto que vinha sendo ocupado por Caíque. Miguel declarou: "Não vamos negar que vivemos uma situação desconfortável. Mas é momento de ter tranquilidade, pois a pressão está aumentando".

Outra mudança provável deve ser o retorno do esquema com três zagueiros. Ramon passaria a fazer companhia a Kanu e Victor Ramos. O volante José Welison sairia do time.

No meio, Cárdenas ganha a posição de Serginho. Na frente, o destaque do time, Marinho, está de volta após cumprir suspensão. Quem sai é Dagoberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

