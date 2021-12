Vitória encara o Bragantino para se recuperar na Série B

É sob muita pressão que o Vitória enfrenta neste sábado, 3, o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), às 16h20, pela 34ª rodada da Série B. O triunfo fora de casa pode significar a reação da equipe rubro-negra, que despencou em produção justamente na reta final do campeonato.

Nas três últimas partidas como visitante, o Leão perdeu para o Avaí por 2 a 0 e para o Paraná por 3 a 1. Só se recuperou diante do CRB, vencendo por 1 a 0 em jogo suado. Em casa, o retrospecto é ainda pior: duas derrotas nos dois últimos jogos, para Atlético-PR, por 2 a 0, e para o São Caetano, por 1 a 0, sequência que provocou a ira dos adeptos rubro-negros.

Revoltados com a queda do time, que chegou a liderar a Série B por 11 rodadas e hoje é apenas o 3º colocado, um grupo de torcedores da organizada Os Imbatíveis compareceu ao Aeroporto Internacional de Salvador para protestar durante o embarque da delegação rubro-negra. Ao coro de "mercenários", "se não vencer vai apanhar" e "sobe por amor ou sobe por terror", os integrantes pressionaram os atletas e chegaram a agredir o zagueiro Gabriel Paulista, um dos mais queridos do atual elenco.

Apesar de tudo, o Vitória depende apenas de si mesmo para garantir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão está tem 66 pontos, cinco a mais que o quinto colocado, o São Caetano, e quatro atrás do líder da tabela, o Goiás, que já jogou pela 34ª rodada. Segundo o site Chance de Gol, o rubro-negro tem 97,1% de chances para carimbar o acesso.

O Bragantino, por outro lado, promete um jogo duro em sua casa. Primeiro time a derrotar o Vitória no Barradão em 2012 - ganhou por 1 a 0 em partida da 15ª rodada -, a equipe paulista pretende surpreender mais uma vez. O triunfo é de fundamental importância, já que o Braga está com 32 pontos, apenas um à frente do Guaratinguetá, 17º colocado e primeiro integrante da zona de rebaixamento.

Vitória - Insatisfeito com o desempenho nas últimas rodadas, o técnico Ricardo Silva prometeu, após a derrota para o São Caetano, modificar o estilo de jogo da equipe para a reta final do Brasileiro. O treinador, que intensificou o trabalho tático durante a semana, no entanto, não comentou quais serão as alterações na equipe.

O fato é que, sem contar com o meia Pedro Ken, machucado, a mudança de postura deve começar pelo meio-campo. Eduardo Ramos disputa uma vaga, com a possibilidade de entrar como titular num esquema mais fechado. Outra opção é o volante Rodrigo Mancha, caso Ricardo Silva pense escolha um esquema com três jogadores mais defensivos.

O maior alívio para o treinador está na defesa, onde terá o retorno do lateral-esquerdo Gílson e do zagueiro Victor Ramos, que volta a formar a dupla titular com Gabriel Paulista. Josué, garoto que "quebrou o galho" nas últimas partidas, machucou-se e não viajou para Bragança.

Bragantino - Contra o Braga, o Vitória viverá o reencontro com um antigo companheiro: o técnico Vágner Benazzi, que comandou o rubro-negro na reta final da Série B do ano passado. Considerado um "especialista em acessos", o treinador recebeu neste ano uma missão amarga: salvar o Leão paulista do rebaixamento. Na sua conta, três triunfos nos últimos cinco jogos salvariam o time do descenso.

Para isso, Benazzi recebeu um reforço e tanto do departamento médico: nada menos que sete jogadores voltaram a treinar no início da semana e estão à disposição do treinador. O principal deles é o atacante Léo Jaime, um dos destaques da equipe. Diego Macedo, Jeferson Feijão, Toninho, Preto, Glauber e Eder completam a lista.

adblock ativo