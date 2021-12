Vitória encara o Botafogo no Engenhão

Alguns desfalques, mas um importante reforço. O Vitória encara o Botafogo neste sábado, 30, às 16h30, no Engenhão, sofrendo sem o zagueiro Maracás, o volante Luiz Gustavo e o meia Escudero. Porém terá a reestreia de Pedro Ken, importante peça no acesso de 2012 e que volta justamente num gramado em que ele já fez, digamos, estrago.

Na última vez em que ambos os times duelaram no Engenhão foi pela Copa do Brasil de 2012. Após empate em 1 a 1 no Barradão, o Leão venceu por 2 a 1, despachando o Botafogo. Um dos autores de gol foi Pedro Ken, o último jogador rubro-negro a marcar no estádio. E foi o último a ser expulso também. Aliás, o Vitória gosta desse estádio. Atuando lá, ganhou duas partidas e perdeu outras duas.



"Será um jogo complicado. O Botafogo vai jogar em casa, além de ser um adversário direto na briga pela subida. Temos que ter atenção, pois se trata de um time novo, que se formou neste ano. Eles conseguiram uma boa campanha no Carioca. A equipe deles tem muita velocidade do meio para frente. Temos que estar bem compactados para superar as dificuldades que vamos encontrar lá", receitou Pedro Ken.

O novo camisa 8 tem moral para falar em Série B. Aos 28 anos, o descendente de japoneses tem três acessos à elite no seu currículo. Além do Leão em 2012, também subiu com o Coritiba em 2007 e o Vasco no ano passado, sempre como destaque do elenco.



"Na Série B é preciso pensar jogo a jogo. Os pontos que perdemos agora podem ser os pontos que farão a diferença no final. É um campeonato diferente da Série A, mais correria, é mais truncado. Às vezes, se não for na parte técnica, tem que ser com o coração", completou o meia.

Desfalques

Se o técnico interino Wesley Carvalho confirmou Pedro Ken na escalação, não pode dizer o mesmo de três cortados. Com dores na coxa direita, o capitão Escudero não se recuperou, dando espaço exatamente para o reestreante. Com o mesmo problema do meia argentino, o volante Luiz Gustavo também não viajou, por isso Amaral retorna ao time. Com problema no púbis, o zagueiro Maracás nem treinou. A vaga está em aberto.



"Resta uma dúvida de quem substitui Maracás. É por motivo tático, estratégia de jogo e o momento que vivem os jogadores. (Guilherme) Mattis só jogou 127 minutos neste ano e seria uma substituição certa (durante o jogo). Já Ednei não vem de um momento emocional muito bom. Vou conversar com a comissão técnica e decidiremos o melhor", afirmou Wesley Carvalho.



Ele descartou receios: "É claro que o Botafogo é favorito. Ele tem o meu respeito, mas não teremos medo. Aliás, qualquer adversário terá nosso respeito. Mas se enganam se acham que vão encontrar um Vitória com medo".

