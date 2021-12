Vitória encara o Bahia de Feira em busca da liderança isolada no Baianão

O Vitória visita o Bahia de Feira na tarde deste domingo, 10, às 16h, em Feira de Santana, pelo Campeonato Baiano 2019. O confronto vale a liderança isolada da competição. Ambos dividem a primeira colocação, com 10 pontos, mas o adversário leva vantagem no critério de gols marcados.

Invictos na competição, Vitória e o representante de Feira empatam em quase todos os critérios de desempates. Porém, o adversário de hoje marcou nove gols, contra oito do Leão. O duelo deste domingo terá um solo diferente. O gramado da Arena do Cajueiro é sintético, o único no estado entre os representantes do Campeonato Baiano. Recuperado de lesão, o lateral Juninho sabe dos segredos e dificuldades deste tipo de tapete.

“Antes de chegar no Vitória, estava no Cazaquistão. Lá o frio é muito grande, e o início do campeonato é em campos sintéticos. Estou tentando passar para os meninos que a bola é mais rápida, o contato físico é bem maior. Tenho um pouco de experiência com relação a isso. Para chegar no nosso objetivo, esses jogos são cruciais. A gente está preparado. Se a gente quer ser campeão, tem que ganhar esses jogos assim. Dar o máximo, não importando o gramado”, assegurou Juninho.

