Vitória encara o Atlético-MG para tentar sair do Z-4 do Brasileirão

O Vitória volta à campo diante do Atlético-MG, neste domingo, 26, às 16h, no Barradão, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. O Leão ainda não conquistou um triunfo sob o comando do treinador Paulo Cézar Carpegiani, está há cinco rodadas sem vencer e a partida válida pela 21ª rodada da competição nacional é uma boa oportunidade.

Para este importante confronto, o comandante rubro-negro não contará com o volante Arouca que está vetado pelo departamento médico. Já o zagueiro Aderllan, que era dúvida, foi relacionado e deve iniciar o duelo.

O Vitória terá retornos importantes para encarar o Galo. Os meias Rhayner e Guilherme, que se encontravam em fase de recondicionamento físico após recuperação de lesões, também estão na lista de Carpegiani para a partida, além do jovem Nickson, revelado na divisão de base do Leão.

Já a equipe mineira briga pelas primeiras posições do Brasileirão e terá dois desfalques por suspensão. O meia Matheus Galdezani e o zagueiro Leonardo Silva receberam o terceiro cartão amarelo e não entrarão em campo. Por outro lado, o volante José Welison, que era jogador do Vitória, tem seu retorno confirmado aos titulares.

A arbitragem da partida é de Leandro Bizzio Marinho (SP), que será auxiliado por Daniel Luis Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP).

