Vitória encara o ABC para manter a liderança do Nordestão

Sábado de Carnaval só para alguns. Enquanto boa parte dos baianos vai curtir a folia, neste sábado, 10, o Vitória entra em campo para enfrentar o ABC-RN, no Frasqueirão, em Natal, às 16h (horário da Bahia). A partida marca o encontro entre os dois primeiro colocados do Grupo B da Copa do Nordeste, e o Leão joga para manter a liderança da sua chave na competição.

Apenas um gol difere as campanhas de Vitória e ABC na Copa do Nordeste. As duas equipes somam seis pontos e acumulam quatro gols de saldo.

O que coloca o Rubro-Negro na ponta da tabela é que a equipe baiana marcou seis vezes, enquanto o adversário deste sábado balançou a rede em cinco oportunidades.

Esse não será o primeiro ‘duelo de líderes’ que o Rubro-Negro enfrenta em 2018. Na quarta rodada do Campeonato Baiano, os comandados de Vagner Mancini enfrentaram o Bahia de Feira nas mesmas condições e não decepcionaram. Venceram por 3 a 0 e se mantiveram na frente do adversário.

Como tem sido rotina em 2018, Mancini não deve promover muitas mudanças na escalação. A única dúvida é sobre um possível retorno de Fillipe Soutto. O meio-campista tinha sido titular em todas as partidas da temporada, até ser sacado do time para a entrada de Rhayner na última quarta-feira, contra o Globo-RN.

Na entrevista coletiva após o triunfo pela Copa do Brasil, Mancini aproveitou para projetar o jogo contra o ABC. Apesar de já ter vencido duas partidas no Rio Grande do Norte nesta temporada, ambas contra o Globo, o treinador não espera ter vida fácil neste sábado.

“Jogaremos sábado diante do ABC, mais um jogo duro. (...) Sabemos que o jogo de sábado vale a liderança da chave”, resumiu Mancini.

Depois de enfrentar o Globo, em Ceará-Mirim, na quarta-feira, o Rubro-Negro não voltou para Salvador. A comissão técnica optou por seguir em Natal até a partida deste sábado. Tanto na quinta, 8, quanto nesta sexta, 9. os jogadores treinaram no CT do América-RN.

Todos os atletas que viajaram para Natal estão à disposição do treinador rubro-negro. Os recém-contratados Rodrigo Andrade e Guilherme seguem em Salvador e não estão relacionados para o jogo de logo mais.

Vice-líder no Campeonato Potiguar, o ABC vem de um tropeço significativo. No meio de semana, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Cianorte e foi eliminada da Copa do Brasil.

Ingressos para o Ba-Vi

Nesta sexta, o Vitória iniciou a venda de ingressos para o Ba-Vi de 18 de fevereiro, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Nesse primeiro momento as entradas podem ser adquiridas apenas na internet, por meio do site futebolcard.com.br. A venda online será realizada até as 23h59 de sábado, dia 17 de fevereiro, véspera do Ba-Vi.

Na Quarta de Cinzas, entre 12h e 18h, exclusivamente nas bilheterias do Barradão, serão comercializados 3.200 ingressos de arquibancada pelo preço promocional de R$ 10,00.

Na quinta, dia 15 de fevereiro, inicia-se a comercialização de ingressos nos pontos de venda tradicionais.

