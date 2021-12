Vitória encara o ABC em busca de revanche no Nordestão

“Chegou a mensagem no meu WhatsApp / Hoje é dia de maldade / E chama as meninas que são mais covarde / Hoje é dia de maldade / E quando elas chegam, elas pedem passagem / Hoje é dia de maldade?/ Segura o cachorro, que o cachorro late / Hoje é dia de maldade”.

É com espírito de vingança que o Vitória encara o ABC em busca da liderança do seu grupo na Copa do Nordeste, neste domingo, 11, às 19h, no Barradão.

No dia da ‘maldade’, o Leão precisa de um triunfo por dois gols de diferença para reassumir a liderança do grupo no torneio regional e dar o troco no time potiguar, que impôs a primeira derrota do clube nesta temporada.

A partida é a primeira de uma sequência de jogos decisivos que a equipe comandada por Vagner Mancini vai encarar nesta semana. No início de fevereiro, o ABC venceu o Vitória por 3 a 1 no Frasqueirão. A defesa rubro-negra sofreu muito para marcar o atacante Wallyson e acabou sendo derrotado sem contestações pelo time potiguar.

O resultado negativo doeu nos jogadores rubro-negros, que durante a semana fizeram discurso de revanche. Uillian Correia, um dos líderes da equipe desde o ano passado, afirmou que esse é o momento onde o Vitória tem que se mostrar forte.

“Chega essa reta de decisões, a parte que o jogador quer jogar, a parte do campeonato que o jogador mais quer estar em campo. Então é a hora de ver os jogadores de verdade aparecerem, é o momento que a gente espera”, disse o volante rubro-negro, que já marcou um gol e foi expulso duas vezes nessa temporada.

O ABC traz boas lembranças para a torcida rubro-negra no Barradão. Em 2012, Neto Baiano marcou três gols nos 15 minutos finais, e o Vitória, que perdia por 2 a 0 para o time potiguar, virou o jogo e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

No treino desta sexta, 9, Jonatas Belusso sentiu um desconforto na coxa e saiu mais cedo do treinamento. O técnico do Vitória não tem nenhum desfalque por suspensão para a partida.

O Vitória deve entrar em campo com: Fernando Miguel; Lucas, Kanu, Walisson Maia e Bryan; Ramon, Uillian Correia e Yago; Neilton, Nickson (Denilson) e André Lima. Com maldade, o Vitória vai em busca de mais um triunfo.

Cruzeiro quita valor por David

O Cruzeiro depositou a segunda parcela referente a compra de David e quitou a dívida que tinha com o Vitória. O time mineiro pagou um milhão de euros, aproximadamente R$ 3,9 milhões, pelo jovem atacante.

O curioso é que o Cruzeiro atrasou mais uma vez o pagamento pelo jogador, e no contrato havia um acordo feito pelos dois clubes que uma multa de 30% do valor seria cobrada em caso de atraso do pagamento das parcelas. Porém, o Leão abriu mão da quantia para manter o bom relacionamento com os dirigentes do clube.

