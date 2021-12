Vitória encara Macaé buscando mais ofensividade fora de casa

O Leão tem a segunda melhor campanha como visitante na Série B. Porém, poderia ser bem melhor se o faro de gol fosse mais apurado. Neste sábado, 7, o Vitória enfrenta o Macaé, às 16h30 (da Bahia) no Rio, tentando fazer seu ataque ser mais produtivo longe de Salvador. A equipe teve três empates sem gols nos últimos confrontos fora do capital baiana.

No meio desses empates sem bola na rede o Leão venceu o Bahia na Fonte Nova, que também é considerada uma casa rubro-negra. Mesmo contando com o triunfo no clássico, o ataque antes comandado pelo centroavante Elton está longe de ter o mesmo desempenho das campanhas anteriores do Leão na Série B na era dos pontos corridos.

Ainda restando três partidas como visitante na Segundona, o Vitória marcou 16 vezes em 16 encontros. Nem precisa ser bom em matemática para saber que o Leão tem uma média de 1 gol por visita. Na classificação geral dos melhores marcadores no estádio alheio, o Leão é apenas o décimo, perdendo até para o ameaçado ABC, com 18 tentos.

Comparado com as edições anteriores que tiveram a presença do Vitória na Série B dos pontos corridos, o elenco atual está abaixo da média de gols fora de casa, atualmente de 22 bolas na rede contando com as campanhas de 2007, 2011 e 2012. Para igualar ou superar esta marca, é preciso fazer seis gols em três jogos.

Para tentar melhorar a baixa produção, o técnico Vágner Mancini resolveu tirar Elton do posto de centroavante. A esperança deste sábado é no prata da casa Rafaelson. O atleta de 18 anos fez um dos dois gols na última derrota no Barradão, por 3 a 2, contra o Náutico.

Treino no Rio

O Vitória treinou nesta sexta-feira, 6, em Macaé, no clube da Petrobrás. O técnico Mancini promoveu apenas um recreativo e decidiu divulgar o time somente momentos antes da partida. A dúvida é apenas uma, mas pode mudar todo o esquema tático. Com um edema na coxa, Escudero abriu vaga para o zagueiro Guilherme Mattis ou o meia Flávio. Caso opte pela peça defensiva, jogará com três beques, liberando mais os laterais Diogo e Diego.

Caso Flávio volte ao time titular, o esquema não sofre tanta mudança. O Leão fará dois jogos fora de casa que podem ser decisivos para o acesso. Caso vença o Macaé no Rio e o América, na próxima terça, em Minas Gerais, o time já pode assegurar vaga na Série A no retorno à sua casa, contra o Ceará, dia 14 de novembro.

adblock ativo