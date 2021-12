Vitória encara líder América-RN pelo Nordestão

O Nordestão ainda está na fase de grupos, mas o técnico Ricardo Drubscky considera o jogo desta quarta-feira, 4, contra o América-RN, em Natal, às 22 horas, como uma final. A decisão do seu futuro como treinador do Vitória depende do resultado na Arena das Dunas. E o treinador pode contar com o apoio dos atletas. Pelo menos é o que garante Kadu, que retorna após cumprir suspensão no Ba-Vi.

"A cultura no Brasil é esta mesmo. Quando o resultado não vem, a culpa é sempre do treinador. Chegou a hora de os jogadores chamarem a responsabilidade pela situação atual. Temos feitos bons treinamentos, Drubscky tem uma filosofia de trabalho maravilhosa, mas nós não estamos conseguindo transferir para o campo. Estamos entrando no jogo ansiosos. Precisamos mostrar que temos condições de arrancar bons resultados", discursou o zagueiro.

Kadu sabe que a situação atual do treinador é delicada, mas não esconde o desejo do elenco pela sua permanência no cargo. Para isto, é preciso jogar um futebol convincente, ainda não visto este ano.

"Temos que jogar por todos. Por nós, pelo treinador, pela família que sustentamos, pela torcida e, principalmente, pelo Vitória. Não podemos mais errar. Precisamos de atitude e concentração", disse.

Além da tentativa de salvar a pele de Drubscky, o duelo contra o Mecão tem outras motivações. Ambos somam seis pontos no Grupo A, e quem vencer assume a liderança isolada. Em caso de derrota, o Vitória pode até perder a segunda posição para o Confiança, que pega o lanterna Serrano. Vale lembrar que apenas o primeiro do grupo segue na competição. Os dois melhores segundos colocados na classificação geral também passam.

Entalado

Para Kadu, o América está entalado na garganta. Segundo o defensor, os atletas do clube de Natal vomitaram confiança no último encontro, mesmo perdendo para o Leão por 2 a 1 no Barradão.

"Eles saíram daqui falando que poderiam golear o Vitória no Barradão e em qualquer lugar. Que só perderam graças aos erros de arbitragem. Vamos dar uma resposta a eles. Queremos a liderança do Nordeste e do Baianão. Um triunfo pode dar a motivação que precisamos. Será um divisor de águas", definiu o jogador.

A resposta prometida por ele terá de ser dada longe da torcida. Após cinco jogos em Salvador, o time de Drubscky fará maratona de três partidas fora, podendo chegar a quatro, a depender de sua classificação final no Baianão. Depois do América-RN, tem a Juazeirense, em Juazeiro, e o Serrano, em Porto Seguro.

"Jogo fora desgasta. Mas a comissão técnica faz um trabalho bacana para poupar a musculatura dos atletas. Vamos pensar nos jogos de forma individual. Primeiro é o América. Depois pensamos nos demais", completou Kadu.

Retorno de Kadu

O Vitória fez na terça, 3, o último treino antes da viagem para Natal, mas Ricardo Drubscky viajou sem confirmar a equipe. O time titular não deve ter grandes mudanças. A única certa é o retorno de Kadu. O jogador não atuou contra o Bahia porque estava suspenso.

No meio-campo, não está descartada a saída de Escudero para a entrada de Jorge Wagner. Na frente, Rogério está confirmado ao lado de Neto Baiano, mesmo com Rhayner correndo por fora.

Na lista de atletas que viajaram, dois nomes foram cortados de última hora. Saimon ficou em Salvador após sentir dores no joelho nos trabalhos de terça. No seu lugar viajou Maracás. Por opção, o atacante Willie saiu para a inclusão de David na delegação.

No Mecão, o treinador Roberto Fernandes lamenta os desfalques do meia Cascata, principal criador de jogadas do time, e do volante Maguinho, que vinha sendo improvisado na lateral esquerda. Magalhães e Gilmar, revelado no Vitória, devem entrar.

adblock ativo