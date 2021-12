Vitória encara lanterna Atlético-GO com missão de ganhar para sair do Z-4

Analisando friamente, poucos adversários seriam tão bons para o Vitória neste momento como o Atlético-GO, lanterna do Campeonato Brasileiro e na zona de rebaixamento em 10 das 11 rodadas do torneio.

Um histórico bem vindo para o Vitória, que busca uma reação no campeonato neste sábado, 8, após um Ba-Vi – no último domingo – com boa exibição mas sem balançar a rede. Uma chance para deixar o Z-4 e fazer as pazes com o gol.

No entanto, apesar do mau momento, o Atlético-GO, historicamente, é um adversário indigesto para o Vitória: nas quatro vezes em que se enfrentaram na Série A, o Rubro-Negro não venceu sequer uma vez.

Nos dois jogos em Goiânia, o Dragão levou a melhor, e em Salvador foram dois empates. A coisa só melhora se ampliar o leque de confrontos. Considerando todas as partidas entre os clubes, foram oito jogos, com três vitórias para o Atlético-GO, duas para o Leão e três empates.

Para equilibrar o momento atual, o Atlético-GO não é mau mandante: das cinco partidas que sediou ao longo do Brasileirão, venceu duas, empatou uma e perdeu duas. Vale ressaltar que o último jogo, contra o Santos, terminou num empate, em 1 a 1.

Vale muito

A equipe espera um jogo equilibrado – o próprio capitão Willian Farias considera a partida deste sábado um “desafio”. “O desempenho que a equipe teve no clássico deixou o grupo muito motivado e confiante para a sequência da Série A. Teremos outro desafio agora, contra um adversário que está nessa briga, também, para deixar o Z4. Vai ser uma partida equilibrada, mas temos que impor nosso ritmo e buscar os três pontos”, falou o capitão.

Até porque, para o Leão, não vencer pode significar mais problemas na tabela. Matando a partida, o Vitória soma 12 pontos ultrapassa São Paulo e Bahia, ambos com 11 pontos, caso nenhum dos dois vença. O rival é o ‘porteiro’ da zona, na 16ª posição.

Se as duas equipes empatarem, a diferença vai para o saldo de gols. Por isso é importante que o Vitória consiga marcar e não ver o adversário balançando as redes.

Para a partida, Gallo deve manter o esquema adotado contra o Bahia, até por falta de opções. Mas com Kieza lesionado, Geferson suspenso e Gabriel Xavier sequer relacionado, tudo indica que o time será um pouco menos ofensivo.

As mudanças devem ficar com Thallyson na lateral esquerda e David substituindo Kieza. Cleiton Xavier pode começar jogando novamente.

Assim como Gallo, o técnico do Atlético-GO, Doriva, optou por fechar os treinos e não adiantar a escalação do time titular. Mas há uma boa notícia para o Leão: o atacante Junior Viçosa desligou-se do clube e não jogará neste sábado.

Atlético-GO x Vitória - 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO)

Quando: Sábado, 8, às 16h

Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Luciano Roggenbaun (trio do Paraná)

Atlético-GO - Felipe Garcia, Eduardo, Roger Carvalho, Marcão e Bruno Pacheco; Marcão Silva, Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Breno Lopes e Everaldo. Técnico: Doriva.

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Ramon e Thallyson; Willian Farias, Yago, Cleiton Xavier e Carlos Eduardo; David e André Lima. Técnico: Alexandre Gallo.

adblock ativo