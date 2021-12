Vitória encara J. Malucelli e tenta evitar jogo da volta

Campeão em participações na Copa do Brasil, o Leão inicia nesta quarta-feira, 19, às 19h30, contra o J. Malucelli, mais uma trilha rumo ao inédito troféu. O confronto com o Garoto será no Ecoestádio, que fica em Curitiba.

O rubro-negro, que ao lado do Atlético Mineiro já disputou o torneio 25 vezes, tenta apagar a péssima campanha do ano passado, quando caiu na segunda fase para o modesto Salgueiro, após empate por 0 a 0 em Pernambuco e 1 a 1 na Arena Fonte Nova.

Ainda vale aquela velha regra: se o visitante vencer por dois ou mais gols de diferença elimina o jogo de volta, programado para o dia 10 de abril.

E é esse o pensamento dos jogadores rubro-negros. "Vamos entrar pensando na vitória e, se vier com os dois gols de diferença, para eliminarmos o jogo da volta, vai ser maravilhoso", disse o zagueiro Rodrigo Defendi, que, embora contestado, vai ser bancado por Ney Franco mais uma vez como titular.

A Copa do Brasil é o caminho mais curto que leva o campeão à Libertadores, um dos objetivos do Leão em 2014. "Com certeza o pensamento é grande, de conseguir uma vaga na Libertadores", falou Wilson.

A melhor campanha do Vitória na competição nacional foi em 2010, quando foi vice-campeão em duelo final com o Santos.

