Vitória encara Inter para manter chances de classificação no Brasileiro sub-20

O Vitória encara o Internacional nesta quinta-feira, 13, às 18:30, no Beira Rio, em Porto Alegre. O rubro-negro precisa vencer o o Colorado para manter as chances de classificação às semifinais do Brasileirão sub-20.

O Palmeiras já garantiu uma das vagas do Grupo E. A outra vaga está entre o Leão da Barra e o Corinthians-SP. O Vitória teve quatro jogos: Empatou com o Corinthians, por 1 a 1, em São Paulo; perdeu as duas partidas contra o Palmeiras, 2 a 0 em São Paulo e 3 a 1 em Salvador; e venceu o Inter por 2 a 0 no Barradão.

Laelson Lopes, técnico da categoria, poderá contar com Eron. O atacante, que é titular da equipe Sub-23, não atuou na segunda-feira pelo Brasileiro de Aspirantes por estar suspenso por ter recebido três cartões amarelos.

A partida será transmitida pelo canal fechado SporTV.

Confira os jogadores relacionados:

Goleiros: Lucas e Kaick

Laterais: Luan Gabriel, Wellison, Elivelton e Edi Carlos

Zagueiros: Marco Antônio, Victor, Francisco, João Pedro e Matheus Souza

Volantes: Paulo Vítor e Bruno

Meias: Rafael, Caíque, Dudu e Cleverton

Atacantes: Eron, Edson e Junior

