Vitória encara Fla de Guanambi para colocar pressão no rival

Em uma disputa de pênaltis, é preferível fazer a primeira cobrança da série. A estratégia é marcar o gol e colocar pressão sobre o adversário. Diante dos dois pontos a mais que o Bahia possui no Campeonato Baiano, esta é a 'contravantagem' que o Vitória possui e tentará colocar em prática neste sábado, 19, às 16h, fora de casa, contra o Flamengo de Guanambi, pelo duelo de ida das quartas de final.

Franco favoritos à condição de finalistas, rubro-negros e tricolores lutam não só para confirmar a classificação às fases seguintes da competição como também para saber qual equipe na grande decisão fará o jogo derradeiro em casa e terá a vantagem do empate no somatório dos 180 minutos.

O dono da vantagem será o time que fizer a melhor campanha somando-se todas as etapas do campeonato. No momento, o Vitória tem 13 pontos e saldo de oito gols contra 15 pontos e saldo de sete do Bahia. Se vencer, saltará um ponto à frente. No domingo, 20, ficará na torcida por um tropeço do arquirrival.

Contudo, o técnico Vagner Mancini alerta. "Nosso jogo não será nada fácil. Será amarrado e de muita luta. Sabemos que o time deles vai tentar impor uma marcação forte e atuará fechado. E as medidas do campo ainda são um pouco menores do que às dos estádios em que estamos acostumados a jogar".

Mancini completa: "Porém, estamos prontos para lutar e usar força física. Se tivermos que guerrear, vamos guerrear. A ideia é equilibrar a partida na força e tentar fazer a diferença na parte técnica".

Time confirmado

O treinador já confirmou a escalação que enfrenta o Flamengo de Guanambi. Será a mesma que bateu o Bahia no domingo passado, por 2 a 0, na Fonte Nova. Assim, o polivalente José Welison segue na lateral direita apesar de ser volante de origem.

"Ele deu conta do recado e fez uma partida muito segura no Ba-Vi. Em Guanambi, como falei, também precisamos usar a força, e José Welison será essencial no jogo".

Os únicos desfalques continuam sendo o goleiro Fernando Miguel, que será mais uma vez substituído por Caíque, revelação do clássico, quando fez sua primeira partida como profissional, e o lateral direito Maicon Silva. O dois estão em fase final de recuperação de lesão.

Do trio apresentado nesta sexta-feira, 18, Dagoberto está sem previsão de estreia por questões físicas. Já Victor Ramos e Kieza vão estrear no próximo sábado, quando o Vitória fará no Barradão o confronto de volta com o Flamengo de Guanambi.

adblock ativo